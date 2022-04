Hunderte Menschen demonstrieren gegen Verurteilung Kavalas zu lebenslanger Haft

Mi, 27.04.2022, 12.06 Uhr

Hunderte Menschen sind in Istanbul auf die Straße gegangen, um gegen die Verurteilung des türkischen Kulturförderers Osman Kavala zu protestieren. Kavala war am Montag in einem international kritisierten Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden.