Starkregen in Bayern: Wasser stand acht Meter hoch – Mann stirbt in Unterführung

Berlin/München In Bayern sind in der Nacht mehrere Autofahrende von starkem Regen überrascht worden. Einen Mann konnten Retter nur noch tot bergen.

Starkregen Tragödie in Bayern: Autofahrer ertrinkt in Unterführung

In Bayern ist in der Nacht zu Freitag ein Autofahrender in Starkregen ums Leben gekommen. Der Mann war im Landkreis Garmisch-Partenkirchen unterwegs, als er von dem Unwetter überrascht wurde. Einsatzkräfte bargen seine Leiche aus seinem Kleinlaster in einer Unterführung, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Murnau sagte. Das Wasser habe dort bis zu acht Meter hoch gestanden.

Am Donnerstagabend waren insgesamt drei Autofahrende in der Unterführung der Bundesstraße 23 von dem Starkregen überrascht worden. Ein Fahrer brachte sich demnach selbst in Sicherheit, eine Frau rettete sich auf das Dach ihres Autos und wurde von der Feuerwehr geborgen.

Nach dem Abpumpen des Wassers wurde am Freitag der Kleinlaster gefunden. Der Fahrer hatte dem Polizeisprecher zufolge am Abend zuvor offenbar noch einen Notruf abgesetzt. Wegen der starken Strömung und des trüben Wassers musste ein Taucheinsatz am Donnerstagabend aber abgebrochen werden. (pcl/afp)

