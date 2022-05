Deutsche Bahn & Co.: Kostenfalle 9-Euro-Ticket? Darauf müssen Sie achten

Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise in die Höhe schnellen lassen. Um die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu entlasten, will die Bundesregierung für die Monate Juni, Juli und August ein kostengünstiges Nahverkehrsticket einführen – das sogenannte 9-Euro-Ticket. Damit können Verbraucherinnen und Verbraucher drei Monate lang für je 9 Euro den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen.

Doch tatsächlich kann mit dem Ticket nicht jeder Bus oder Zug kostenlos genutzt werden – es gibt einige Ausnahmen, in denen das 9-Euro-Ticket nicht gilt.

1. Fernverkehr

Das 9-Ticket gilt grundsätzlich nur im Nah- und Regionalverkehr. Das heißt, es können Linienbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Regional- und Regionalexpress-Züge genutzt werden. Mit dem ICE, IC oder EC darf allerdings nicht gefahren werden, hier wird weiterhin ein reguläres Ticket benötigt. Gleiches gilt auch für Fernbusse wie Flixbus oder Eurolines – auch sie können nicht mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden.

2. Auslandsfahrten

In Deutschland gibt es einige Regionalzüge, bei denen die Fahrt ins Ausland mit einer lokalen deutschen Fahrkarte bis zur ersten Station im anderen Land möglich ist. Das gilt etwa für die Strecke von München nach Salzburg oder aber von Usedom nach Swinemünde. Doch das ist nicht immer der Fall. Wer mit einem Regionalzug ins Ausland fährt und das 9-Euro-Ticket nutzt, sollte sich daher in jedem Fall vor der Abfahrt erkundigen, ob ein zusätzliches Ticket benötigt wird.

3. Erste Klasse

Das 9-Euro-Ticket gilt nur für Fahrten in der 2. Klasse – wer in der ersten Klasse fahren möchte, muss dafür ein normales Ticket kaufen.

4. Mitfahrerinnen und -mitfahrer

Wer bereits ein Abo eines Nahverkehrsverbunds wie etwa der BVG oder des HVV hat, muss sich keine Sorgen machen, im Aktionzeitraum weiterhin einen höheren Preis zu zahlen: Die regulären Tickets sollen in diesem Zeitraum automatisch in ganz Deutschland gültig sein und der Preis reduziert werden. In einigen Abo ist jedoch auch die Möglichkeit enthalten, weitere Personen mitzunehmen. Diese Regelungen gelten auch im Aktionszeitraum weiterhin – allerdings nur für die vereinbarten Tarifbereiche. Darüber hinaus müssen separate Tickets gekauft werden.

5. Fahrräder

Gleiches gilt für Fahrräder. Sollten diese ebenfalls im Nahverkehrsabo enthalten sein, dürfen sie nur im Tarifbereich kostenlos mitgenommen werden. Wer weiter fahren will kann das mit dem 9-Euro-Ticket unkompliziert tun, muss allerdings ein zusätzliches Fahrradticket kaufen.

6. Fähren & Touristenbahnen

In Städten wie Hamburg oder Berlin gehören zum öffentlichen Nahverkehr teilweise auch Fähren. Diese können mit dem 9-Euro-Ticket genutzt werden. Andere Fähren hingegen, etwa Touristenfähren von privaten Anbietern, gehören nicht dazu, für sie wird ein anderer Fahrschein benötigt.

Neben den Fähren gibt es auch einige Bahnen, die vor allem auf Touristinnen und Touristen ausgelegt sind und ein eigenes Preissystem haben. Auch für sie kann das 9-Euro-Ticket nicht genutzt werden. (csr)

