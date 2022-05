ESC-Liveblog: Ukraine klarer Favorit ++ Buhrufe bei Generalprobe

Der 66. Eurovision Song Contest findet heute in Turin statt

Ab 21 Uhr wird das Spektakel live übertragen

Kurz vor dem Finale ist die Ukraine in den Wettbüros auf Platz 1

Bei der Generalprobe am Nachmittag gab es Buhrufe

Endlich ist es wieder soweit: Am heutigen Samstag treten 25 Länder beim Eurovision Song Contest 2022 an. Nach dem Sieg der italinieschen Band Måneskin findet das Musik-Spektakel in diesem Jahr in Turin statt. Auch Deutschland ist dabei und schickt den Sänger Malik Harris ins Rennen.

Welcher Act tischt in gewohnter ESC-Manier einem schrillen Beitrag auf? Wer kann überzeugen, wer floppt? Und was passiert eigentlich hinter den Kulissen des Eurovision Song Contest? Unsere Korrespondenten Marc Schulte und Martin Schmidtner sind live in Turin vor Ort und fangen die einzigartige Stimmung ein. Verfolgen Sie alle Entwicklungen des ESC in unserem Liveblog.

ESC-News von Samstag, 14. Mai: Fans machen sich auf dem Weg zum Finale

18.39 Uhr: Im italienischen Turin machen sich die ersten Fans auf dem Weg zum Finale des Eurovision Song Contest.

Die drei Herren aus UK in der Tram zur Halle hoffen vorsichtig, aus der Zero-Position bis ganz an die Spitze zu kommen! Foto: Martin Schmidtner

Auch die Familienangehörige des aserbaidschanischen Sängers Nadir, der heute Abend auf der Bühne steht, sind bereits unterwegs:

Foto: Martin Schmidtner

In der vollen Tram auf dem Weg ins PalaOlimpico kamen unsere Korrespondenten mit Daniele und Alessia aus Catania ins Gespräch. Sie sind seit 6 Jahren Fans und haben die Ukraine als Favorit, gefolgt von Italien.

Buhrufe bei Generalprobe – Gewinner-Band Måneskin nicht auf Bühne

17.16 Uhr: Während der letzten Generalprobe beim Eurovision Song Contest (ESC) vor dem großen Finale am Samstag in Turin ist die italienische Gewinnerband Måneskin von 2021 anders als erwartet nicht aufgetreten. Stattdessen wurde ihr neuer Song „Supermodel“ zwar eingespielt, auf der Bühne standen jedoch statt der Bandmitglieder ersatzweise Tänzer. Die ESC-Generalprobe fand vor Publikum statt, das daraufhin buhte und protestierte. Ein Aufnahmeleiter bat auf der Bühne um Verständnis für den Ausfall. Unfälle passierten, sagte er zur Begründung. Sänger Damiano David ging am Freitag noch an einer Krücke, weil er sich am Bein verletzt hatte.

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) erklärte auf Nachfrage, Måneskin würden am Nachmittag noch eine nicht-öffentliche Probe haben und im Finale auftreten. Der Auftritt der vierköpfigen Band ist für den späten Samstagabend vorgesehen. Sie sollen spielen, nachdem die 25 Kandidaten bei der 66. Ausgabe des internationalen Musikwettbewerbs ihre Lieder sangen. Måneskin gewannen im vergangenen Jahr im niederländischen Rotterdam den ESC mit dem Rocklied „Zitti e buoni“.

ESC 2022: Alle Hintergründe

Ukraine kurz vor ESC-Finale klarer Favorit in Wettbüros

12.59 Uhr: Kurz vor dem Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Turin hat die Ukraine ihre Favoritenrolle gefestigt. Das Kalush Orchestra mit dem Lied „Stefania“ lag am Samstag in den Wettbüros auch nach den abschließenden Proben mit einem sehr großen Vorsprung vorne. In den vergangenen Jahren waren die Buchmacher bei der Prognose des Gewinners des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs treffsicher.

Der Brite Sam Ryder mit seinem Song „Spaceman“ liegt bei den Buchmachern auf dem zweiten Platz, gefolgt von Schwedens Cornelia Jakobs mit „Hold me closer“. Für Deutschland zeichnet sich ein neues Debakel ab. Der deutsche Starter Malik Harris mit „Rockstars“ wird in den Wettbüros am schlechtesten von allen 25 Startern eingeschätzt.

Sollte sich das bewahrheiten, würde sich eine Serie von Pleiten fortsetzen: In den vergangenen sechs ESC-Finals landete Deutschland fünf Mal auf einem der letzten Plätze. Allerdings hat Malik Harris in den Online-Netzwerken besonders beim jungen Publikum viele Fans, weshalb sich womöglich durch die Publikumsabstimmung ein anderes Bild zeigt.

ESC 2022: Das sind die Finalisten

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

