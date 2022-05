Derzeit treten weltweit Fälle von Infizierten mit dem seltenen Affenpockenvirus auf. Jetzt ist das Virus auch in Deutschland aufgetaucht. Wie infektiös Affenpocken für Menschen sind, erklärt das Video.

Krankheit Affenpocken: So gut und so lange schützt die Pockenimpfung

Nach mehr als zwei Jahren, in denen das Coronavirus unser Leben bestimmt hat, bereitet eine neue Krankheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Sorgen. Die Affenpocken breiten sich in immer mehr Ländern aus, auch das Robert Koch-Institut (RKI) ruft zu Wachsamkeit auf. Allerdings verbreitet sich gerade vor allem die westafrikanische Variante des Virus, die vor allem milde Krankheitsverläufe auslöst.

Die Affenpocken sind eng mit den sogenannten echten Pocken verwandt – einer Krankheit, die dank einer weltweiten Impfkampagne seit dem Jahr 1980 als ausgerottet gelten. Laut dem RKI lassen sich aus der Bekämpfung Schlüsse ziehen, die gegen die Verbreitung der Affenpocken helfen kann. Eine spezielle Therapie gegen die Krankheit gibt es nämlich nicht.

Affenpocken: "Normale" Pockenimpfung schützt gut

Während der Impfkampagne gegen die echten Pocken wurde vielen Menschen das Vaccinia-Virus verimpft. Es ist dem Erreger der Pocken so ähnlich, dass er Geimpfte auch gegen die Pocken schützt. Diese sogenannte Kreuzprotektion ist zu 85 Prozent bei Affenpocken wirksam. Geimpfte zeigten laut RKI leichtere Krankheitsverläufe als ungeimpfte Personen.

Allerdings: Die Impfkampagne der WHO wurde zwischen 1967 und 1980 durchgeführt. Pockenimpfungen liegen also mindestens 40 Jahre zurück, der Impfschutz lässt nach. Außerdem zeigt der Vaccinia-Virus-Lebendimpfstoff hohe Nebenwirkungen: Bei Einem von einer Million Geimpften gab es laut RKI tödliche Komplikationen im Zusammenhang mit der Pockenimpfung.

Bundesregierung hat Impfdosen eingelagert

In der Bundesrepublik Deutschland war die Pockenimpfung bis 1975 für Einjährige Pflicht. Noch länger gab es die Impfpflicht in der DDR: Dort wurde die Impfpflicht erst 1982 aufgehoben. Bis heute lagert die Bundesregierung etwa 100 Millionen Dosen Pockenimpfstoff. Zwei Millionen Dosen davon wurden allerdings der WHO gespendet.

Ob überhaupt eine Impfempfehlung ausgesprochen wird, ist noch nicht klar. Derzeit stuft das RKI die Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland "gering" ein, heißt es in der Risikoeinschätzung des Instituts.

Schützt die Corona-Impfung vor den Affenpocken?

Nein. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus wurden als Maßnahme gegen Sars-Cov-2 entwickelt. Sie immunisieren nicht gegen das Variolavirus, den Erreger der Pocken.

