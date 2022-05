Änderungen im Juni: Verbraucher können sparen – 9-Euro-Ticket, Tankrabatt & Co.

9-Euro-Ticket: Am 23. Mai startet der Vorverkauf in NRW

Auch im Juni 2022 treten wichtige Änderungen in Kraft. Der Monat Juni wird vor allem eins: günstiger. Das langersehnte 9-Euro-Ticket startet, Spritpreise werden reduziert. Darüber hinaus spielen auslaufende Corona-Impfzertifikate eine Rolle.

Das 9-Euro-Ticket kommt

Ab dem 1. Juni soll das so genannte 9-Euro-Ticket in Deutschland eingeführt werden. Die Fahrgäste können dann drei Monate lang den öffentlichen Nahverkehr für jeweils neun Euro nutzen. Der Vorverkauf für die 9-Euro-Tickets hat am Montag bei der Deutschen Bahn und bei zahlreichen Verkehrsverbünden in Deutschland begonnen. Erhältlich ist das Ticket an Schaltern und Fahrkartenautomaten sowie Online für die digitale Buchung.

Das Ticket gilt deutschlandweit in Bussen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Fernverkehr und Flix-Busse und -Bahnen sind von der Regelung ausgeschlossen. Diejenigen, die bereits ein Abo abgeschlossen haben, bekommen in den Folgemonaten den Differenzbetrag erstattet. An einer Lösung für Semester- oder Jobtickets wird noch gearbeitet.

Tankrabatt: Benzin wird günstiger

Angesichts der explodierenden Kraftstoffpreise hat die Bundesregierung neben dem umweltfreundlichen 9-Euro-Ticket auch einen Tankrabatt beschlossen. Diese tritt am 1. Juni für drei Monate in Kraft und verbilligt Diesel um 14,04 Cent, Benzin wird um 29,55 Cent billiger.

Aufgrund der starken Senkung könnte es an einigen Tankstellen zu Engpässen kommen. Experten raten Autofahrerinnen und Autofahrern daher, nicht mit leerem Tank in den Juni zu starten.

Heizkostenzuschuss für Geringverdienende

Die Bundesregierung will insgesamt rund 370 Millionen Euro ausgeben, um Haushalte mit geringem Einkommen bei den stark gestiegenen Heizkosten zu entlasten. So tritt am 1. Juni ein Gesetz in Kraft, durch das 2,1 Millionen Menschen einen einmaligen Heizkostenzuschuss erhalten. Neben Wohngeldempfängern sollen auch Auszubildende und Studierende von dem entsprechenden Zuschuss profitieren.

Am 1. Juni tritt ein Gesetz in Kraft, durch das 2,1 Millionen Menschen einen einmaligen Heizkostenzuschuss erhalten. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Das Geld soll ohne Antrag direkt auf die Konten überwiesen werden. So erhält ein Ein-Personen-Haushalt, der Wohngeld bezieht, 270 Euro, ein Zwei-Personen-Haushalt 350 Euro und für jedes weitere Familienmitglied gibt es 70 Euro zusätzlich. Studierende und Auszubildende, die staatliche Beihilfen erhalten, haben Anspruch auf eine Einmalzahlung von 230 Euro.

Digitale Impfzertifikate laufen ab

Die digitalen Impfnachweise erleichtern seit dem 14. Juni 2021 den Alltag. Genau ein Jahr später laufen die ersten Zertifikate nun aus technischen Gründen ab. Die Corona-Apps informieren die Betroffenen 28 Tage vor Ablauf ihrer letzten Impfung, dass sie sich um die Erneuerung der Zertifikate kümmern müssen. Die Impfungen sind weiterhin gültig – es geht nur um das technische Ablaufdatum.

Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, sind Updates für die Corona-Warn-App und die CovPass-App geplant, mit denen die Nutzenden ihre Zertifikate selbst aktualisieren können. Die Aktualisierung soll in den App-Stores verfügbar sein, bevor die ersten Impfausweise ablaufen.

BahnComfort wird ersetzt

Im Juni 2022 wird die Deutsche Bahn ihr altes BahnComfort-Programm abschaffen. Stattdessen wird am 13. Juni ein überarbeitetes Vielfahrerprogramm eingeführt. Die Stufe BahnComfort, die Bahnkunden bisher ab 2000 Punkten erreichten, wird durch drei Statusstufen ersetzt. Bereits ab einem Punktestand von 1500 können Reisende von den Vorteilen profitieren. Ab 2500 bzw. 6000 Statuspunkten werden weitere Vorteile freigeschaltet.

Einfacher ausländische Führerscheine umschreiben

Im Allgemeinen muss jeder, der länger als ein halbes Jahr in Deutschland lebt, seinen ausländischen Führerschein umschreiben lassen. Ab dem 1. Juni wird es für viele Menschen einfacher den eigenen Führerschein umschreiben zu lassen.

Von der veränderten Fahrerlaubnis-Verordnung betroffen sind Personen, die ihren Führerschein in einem der folgenden fünf Länder erworben haben: Vereinigtes Königreich, Albanien, Gibraltar, Kosovo oder Moldawien. Die für die einzelnen Länder geltenden Regeln sind im Bußgeldkatalog zu finden. (vad)

