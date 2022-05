Corona: Impfzertifikat läuft in App ab – Das müssen Sie jetzt tun

Berlin. Corona-Warnapp und CovPass-App zeigen derzeit vielen Nutzern an, dass ihr Impfnachweis abläuft. Wie verlängert man das Zertifikat?

Wer laut der Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko für eine Coronainfektion hat, der bekommt in der App eine rote Warnung. Das ist bei dieser Warnung zu beachten:

Impfnachweis Corona-Impfzertifikat läuft in der App ab: Was muss man tun?

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Corona-Warnapp oder die CovPass-App geöffnet? Seit das digitale Impfzertifikat oder auch Testergebnisse nicht mehr für den Besuch von Cafés, Restaurants oder Veranstaltungen notwendig ist, werfen die meisten Deutschen nur noch selten einen Blick in die Anwendungen.

Doch der Sommer steht vor der Tür und mit der Reisesaison bekommen die QR-Codes wieder mehr Bedeutung. Denn für viele Länder in der EU gibt es weiter Einreisebeschränkungen. Wer also im Sommer ins europäische Ausland reisen will, sollte vorher seine Zertifikate checken. Denn diese können nach einer gewissen Zeit ablaufen.

Corona: Wann laufen die digitalen Impfzertifikate ab?

Wenn es um Gültigkeit und Ablaufdatum der Zertifikate für Geimpfte geht, muss man zwischen dem technischen Ablaufdatum und dem Ablauf des Impfschutzes oder Genesenen-Status unterscheiden. Aus technischen Gründen sind die Zertifikate generell nur für einen bestimmten Zeitraum gültig beziehungsweise abrufbar, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium.

Ab dem Datum der Ausstellung ist jedes Zertifikat für 365 Tage gültig. Der Impfschutz ist damit jedoch nicht verfallen. Rein rechnerisch laufen die ersten Impfnachweise demnach bereits gegen Ende der ersten Jahreshälfte ab.

Corona-Impfzertifikat ist abgelaufen – was muss man tun?

Menschen, bei denen dies der Fall ist und die die Corona-Warnapp nutzen, werden in der Applikation bereits auf das Ablaufdatum aufmerksam gemacht. Laut Robert Koch-Institut muss man aber erstmal nichts unternehmen. Bürgerinnen und Bürger müssen auch nicht bei Ärzten und Apotheken Sturm laufen, um neue QR-Codes zu erhalten.

Noch vor Ablauf der Zertifikate werde ein Update der App zur Verfügung stehen, heißt es von den Entwicklern. Der Nachweis soll dann mit wenigen Klicks automatisch aufgefrischt werden können. Aktuell ist diese Funktion aber noch nicht verfügbar.

Corona: EU will einheitliche Verlängerung der Impfnachweise

Vorher will die Europäische Union noch eine ländereinheitliche Lösung auf den Weg bringen: Das EU-Parlament will mit den Mitgliedstaaten über eine Verlängerung des Impfzertifikats verhandeln. Bereits Anfang des Monats stimmte eine Mehrheit dafür, die Gültigkeit bis Juni 2023 zu verlängern.

Wichtig: Der Impfschutz dürfte bis dahin aber nicht mehr wirksam sein – ob im Herbst eine vierte Impfung gegen das Coronavirus empfohlen wird, ist aber noch unklar.

Reisen und Corona: Warum die Booster-Impfung den Unterschied macht

Wer im Sommer verreist, sollte aber auch darauf achten, dass nicht nur das Zertifikat für die sogenannte Grundimmunisierung vorliegt. Nach Abschluss der zweiten Impfung mit einem mRNA-Vakzin (beispielsweise von Biontech) oder der ersten Spritze mit dem Johnson&Johnson- Impfstoff gilt das Covid-Zertifikat in der EU nur für 270 Tage.

Wer keine dritte Impfung erhalten hat, gilt damit nach neun Monaten als ungeimpft. Bei der Einreise müssen dann meist negative Corona-Testergebnisse vorgelegt werden, teilweise kann eine Quarantäne notwendig sein. Nur für Jugendliche unter 18 Jahren ist das Zertifikat der Grundimmunisierung unbefristet gültig.

Geboosterte haben einen einfachen Vorteil: Das Zertifikat für eine Auffrischimpfung ist wiederum derzeit EU-weit unbefristet gültig. Anders sieht es bei Menschen aus, die noch keinen Booster erhalten haben oder ihren Genesenen-Status geltend machen wollen.

Corona-Impfnachweis beim Reisen: Was gilt im Ausland?

Der digitale Impfnachweis, auch Covid-Zertifikat genannt, wird in allen EU-Mitgliedsstaaten und vielen Ländern außerhalb der EU als Nachweis für die Corona-Impfung anerkannt. Unter anderen ist es auch in Israel, Norwegen, Thailand und der Türkei akzeptiert.

Wichtig zu beachten ist allerdings, dass die Gültigkeit der Impfnachweise EU-weit nur für den Reiseverkehr gilt. Sollten innerhalb eines Landes Corona-Regeln gelten, die den Zutritt zu bestimmten Einrichtungen oder Veranstaltungen über den Impf- oder Genesenenstatus beschränken, kann hier auch eine kürzere Gültigkeit festgelegt sein. Die Handy-App „Re-open EU“ bietet die Möglichkeit, die jeweiligen Bestimmungen für Ziel- und Transitländer anzuzeigen. Auch interessant: Corona: Welche Regeln gelten ab Juni für Reiserückkehrer? (fmg)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

