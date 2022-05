Bundesweite Störung bei Kartenzahlung: Supermärkte & Tankstellen betroffen

In Deutschland ist das Bargeld noch sehr beliebt. In anderen Ländern wird schon überwiegend bargeldlos bezahlt. Diese verschiedenen Arten der Bezahlung gibt es.

Ob in der Apotheke, im Supermarkt oder an der Tankstelle: Seit Dienstagmittag gibt es bundesweit Probleme bei der Kartenzahlung, egal ob mit Kreditkarte oder Girocard, besser bekannt als EC-Karte. In vielen Geschäften kann der Einkauf derzeit nur mit Bargeld bezahlt werden. Die Störung hält auch am Mittwoch an. Betroffen sind unter anderem Filialen von Netto, Edeka und Rewe, wie "Focus Online" berichtet. Das sind die Gründe.

Zahlungsdienstleister melden für ganz Deutschland „erhebliche Einschränkungen“ bei Transaktionen an einem bestimmten Terminal für Kartenzahlungen. Dem Anbieter Payone zufolge ist das weit verbreitete Gerät des Typs Verifone H5000 betroffen. Nach ersten Erkenntnissen gebe es eine Störung bei bestimmten Versionen der Gerätesoftware.

Der US-Hersteller Verifone bewirbt das Produkt als das „meistverkaufte deutsche Terminal“.

Kartenzahlung gestört – diese Alternativen gibt es

Das Gerät kommt an vielen Kassen zum Einsatz. Auch am Mittwochmittag war das bundesweite Problem offenbar noch nicht behoben. „Netzbetreiber und technische Dienstleister arbeiten intensiv an einer Fehlerbehebung“, teilte der Verband Deutsche Kreditwirtschaft auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Wer heute seinen Einkauf für das verlängerte Wochenende erledigen will, sollte sich also vorher sicherheitshalber im Markt erkundigen, ob Kartenzahlungen möglich sind und sich mit ausreichend Bargeld eindecken. Geldautomaten sind von der Störung den Angaben zufolge nicht betroffen. Viele Supermärkte weisen ihre Kundschaft gleich am Eingang oder per Durchsage auf die Störung hin.

Händler sollen Geräte nicht eigenmächtig neu starten

Der Finanzdienstleister Concardis, der mit dem Terminal erfolgte Zahlungen für die Händler abwickelt, hat von einem eigenmächtigen Neustart der Geräte gewarnt. Die Geräte sollten weiterhin an Strom und Netzwerk angeschlossen bleiben. Der Hersteller könne das Problem nur bei bestehender Verbindung lösen.

