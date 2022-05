Affenpocken: Hamster, Mäuse & Co. könnten eingeschläfert werden

Immer mehr Fälle der Affenpocken werden in Deutschland und vielen weiteren Ländern bekannt. Zwar ist die sich verbreitende westafrikanische Variante der Krankheit nicht so gefährlich wie andere Mutationen, aber dennoch sind die Gesundheitsbehörden besorgt. Um den bestmöglichen Schutz vor der Krankheit zu garantieren, plädiert der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery für eine Pockenimpfung für jüngere Menschen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte kürzlich eine Isolations- und Quarantänepflicht an.

Ein anderes Problem im Zusammenhang mit den Affenpocken hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) ausgemacht: Die Haustiere der Infizierten. In einer am 23. Mai veröffentlichten Anweisung für Infizierte und deren Angehörige mahnt das ECDC, sich im Fall einer Ansteckung mit Affenpocken schleunigst von seinen Haustieren zu isolieren. Es bestehe die Gefahr, dass die Krankheit auf die Tiere überspringe und so langfristig in Europa heimisch werde.

Affenpocken: Nagetiere können zur Gefahr werden

Insbesondere Nagetiere könnten zur Gefahr für Menschen, aber auch andere Tiere werden, warnt das ECDC. Die Warnung umfasst vor allem Hamster, (Renn-)Mäuse und Meerschweinchen – denn diese Tierarten seien besonders anfällig für die Infektion mit Affenpocken. "Nagetiere sollten idealerweise in überwachten Einrichtungen isoliert werden", schreibt das ECDC.

Ist eine genaue Überwachung der Tiere nicht möglich, gäbe es noch eine weitere Möglichkeit. Denn im schlimmsten Fall müssten die Haustiere eingeschläfert werden. Laut ECDC sei das allerdings der "letzte Ausweg".

Auch das geliebte Kaninchen könnte sich mit Affenpocken infizieren, wenn es nicht isoliert wird. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn

Hunde und Katzen: Häusliche Isolation reicht bei Affenpocken

Andere Haustiere, etwa Hunde oder Katzen, sollten ebenfalls isoliert werden. Hier reiche allerdings eine Isolation im Haus des oder der Infizierten, da die Gefahr, dass sich die Vierbeiner mit Affenpocken anstecken, geringer sei als bei Nagetieren.

Der britische Virologe David Robertson schätzt die Gefahr, dass das Virus vom Menschen auf Haustiere und von dort auf Wildtiere überspringt, im Interview mit dem "Telegraph" zwar noch als "gering" ein. Trotzdem sei diese Verbreitung der Infektion eine "berechtigte Sorge".

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

