Corona-Leugner entführt Tochter: Politiker-Enkelin in Paraguay festgehalten

Anne Reiniger-Eigler in Asunción: Die Mutter der entführten Clara sucht ihre Tochter in Paraguay.

Ein Vater aus Essen hat seine Tochter und ein weiteres Kind nach Paraguay entführt – wohl aus fadenscheinigen politischen Gründen. Die Ex-Frau des Mannes aus Essen berichtete, dass der Vater der zehnjährigen Clara ihre Tochter zum Geburtstag mit einer Wochenendreise nach London überraschen wollte. Diese Reise hat allerdings nie stattgefunden, erzählt Anne Reiniger-Egler, Claras Mutter.

Stattdessen ist ihr Ex-Mann über Zürich und Madrid nach Paraguay geflogen. Das gibt der Mann in einem Brief zu, den er Reiniger-Egler aus Südamerika schickte. Und nicht nur Clara wurde entführt: Zusammen mit seiner neuen Frau entführte Reiniger-Eglers Ex-Mann auch noch deren Kind. "Wir möchten euch hiermit darüber in Kenntnis setzen, dass wir unsere Wochenendreise mit den Kindern auf unbestimmte Zeit verlängern werden", heißt es in dem Brief. Als Grund führt der Täter die "prekäre politische Situation" in Deutschland ein.

Entführung: Claras Vater hängt Verschwörungsmythen an

Der Entführer sei Anhänger verschiedener Verschwörungsmythen, erzählt Reiniger-Egler der "WAZ", die zuerst über den Fall berichtete. Er sei ein Gegner jedweder Corona-Maßnahmen gewesen, außerdem ein Anhänger der rechtsextremen amerikanischen "QAnon"-Bewegung. Dazu passt auch das Reiseziel Paraguay. Das südamerikanische Land gilt als Sehnsuchtsort von Querdenkern und sonstigen Gegnern der Corona-Maßnahmen. Etwa 26.000 Deutsche sollen laut Angaben des Auswärtigen Amtes in Paraguay leben.

Anne Reiniger-Egler hat Strafanzeige gegen ihren Ex-Mann gestellt – und erfahren, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden in Paraguay nicht so einfach ist. Laut "WAZ" kommt der internationale Haftbefehl einfach nicht an der entsprechenden Stelle an. Und außerdem ist Kindesentziehung in Paraguay keine Straftat. "Da zuckt jeder locker mit den Schultern", erklärt Reiniger-Egler.

Entführtes Mädchen: Mutter fliegt selbst nach Paraguay

Reiniger-Egler ist die Tochter des ehemaligen Essener CDU-Oberbürgermeisters Wolfgang Reiniger und verfügt über viele Kontakte in die Politik. Einige helfen mit bei der Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer trifft sich zu einem Gespräch in der Berliner Botschaft von Paraguay, andere legen bei den Sicherheitsbehörden ein gutes Wort ein.

Um mehr Bewegung in die Sache zu bringen, ist Claras Mutter selbst nach Paraguay geflogen. Bisher hat das zwar keinen Erfolg gebracht, allerdings gibt es Reiniger-Egler zumindest das Gefühl, Druck auf die Ermittlungsbehörden ausüben zu können. "Wenn ich dort nicht vor Ort bin, passiert gar nichts", erzählt sie der "WAZ". Trotz der Misserfolge will sie die Suche nach ihrer Tochter nicht aufgeben. Selbst wenn es noch Jahre dauert. Sie vertraut darauf, dass ihre Tochter eines Tages nach ihr sucht und fragt, was ihre Mutter eigentlich getan habe, um sie zu finden. "Ich bin wie mein Vater Marathon gelaufen", sagt Reiniger-Egler dazu der "WAZ". "Ich habe einen langen Atem".

