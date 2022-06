Nach Messerstichen in einem Bus in Berlin hat die Polizei zwei Männer festgenommen.

Kriminalität Messerattacke in Bus in Berlin - Mann schwer verletzt

Bei einem Streit in einem Berliner Bus ist ein Mann in der Nacht zu Samstag niedergestochen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte er zuvor in der Linie 197 zwei junge Männer auf ihre Lautstärke angesprochen. Darüber entbrannte ein Streit und es kam zu einer Schlägerei zwischen den Männern, wie es hieß.

Dabei sei das Opfer durch Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Andere Fahrgäste versorgten den Verletzten, bis sich Rettungskräfte um ihn kümmerten und in eine Klinik brachten. Polizisten nahmen später zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren fest.

Laut Polizei waren die Verdächtigen zunächst aus dem Bus geflüchtet. Bei dem Jüngeren sei das mutmaßliche Tatmesser gefunden worden. Zur Identität des Opfers konnte die Polizei nach Angaben einer Sprecherin keine weiteren Angaben machen.

