Corona: Massentests in Peking ++ Studie zeigt Effektivität von Schulschließungen

Berlin. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen 5378 Corona-Neuinfektionen sowie einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 331,8 (Vortag 333,7) an. Allerdings sind die Daten sehr unvollständig und spiegeln nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen wieder, da viele Behörden ihre Zahlen nicht an das RKI weitergeben.

Corona-News von Montag, 13. Juni: Studie: Kampagnen und Schulschließungen halfen in Pandemie besonders

14.00 Uhr: Neben medizinischen Maßnahmen haben Schulschließungen und Informationskampagnen laut einer neuen Studie am besten gegen Ansteckungen in der Corona-Pandemie geholfen. Das zeigt eine Datenerhebung des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. So senkten Informationskampagnen die Reproduktionszahl und damit die Anzahl an Menschen, die eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, um 0,35. Schulschließungen senkten diese Zahl demnach um 0,24. Grundlage für die Studie sind Daten aus fast 200 Ländern – darunter auch Deutschland.

Corona-Tests, Kontaktnachverfolgung und internationale Reisebeschränkungen trugen ebenfalls deutlich zum Infektionsschutz bei. Auch die Absage öffentlicher Veranstaltungen, Homeoffice und Einschränkungen bei privaten Treffen hätten nachweislich die Reproduktionszahl gesenkt, hieß es. Dagegen brachten lokale Reisebeschränkungen und Stoffmasken in der ersten Corona-Welle keinen statistisch messbaren Erfolg. Medizinische Maßnahmen wie Impfen oder die Behandlungen durch medizinisches Personal wurden in der Studie nicht untersucht.

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf einem Tisch. Währende der Pandemie blieben die Schulen immer wieder geschlossen. Foto: Marijan Murat/dpa

Peking startet neue Massentests nach durch Bar-Besucher verursachtem Corona-Ausbruch

12.44 Uhr: Nach einem neuen und offenbar durch einen einzigen feierwütigen Bar-Besucher verursachten Corona-Ausbruch sind in Peking die Pandemie-Restriktionen erneut verschärft worden. In der chinesischen Hauptstadt begann am Montag eine neue Runde von Massentests; die eigentlich geplante Wiederöffnung der meisten Schulen fiel aus. Bisher seien von dem infizierten Bar-Besucher ausgehend 183 neue Corona-Fälle registriert worden, teilten die Behörden am Montag mit.

Der Mann, der für den neuen Ausbruch verantwortlich gemacht wird, hatte in der vergangenen Woche mehrere Bars und Clubs im Vergnügungsviertel Chaoyang besucht. Obwohl er Fieber hatte, ließ er sich 14 Tage lang nicht testen.

In Chaoyang im Zentrum der chinesischen Hauptstadt, wo viele internationale Unternehmen und Botschaften sowie teure Geschäfte ansässig sind, startete am Montag ein neuer Massentest: Alle 3,5 Millionen Bewohner des Viertels sowie Millionen dort arbeitende Beschäftigte werden drei Tage lang täglich auf das Coronavirus getestet. Zudem wurden mehrere Wohnviertel und Einkaufszentren abgeriegelt.

Ein Mitarbeiter in einem Schutzanzug nimmt an einem Corona-Testzentrum einen Abstrich aus dem Hals eines Mannes. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Mitgründer Sahin: Biontech auch künftig eigenständiges Unternehmen

12.06 Uhr: Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech wird nach Ansicht von Unternehmenschef Ugur Sahin weiter eigenständig bleiben. "Für mich besteht kein Grund, etwas anderes anzunehmen", sagte er dem "Handelsblatt" (Montag). Letztlich sei das eine Frage für die Großaktionäre. Er selbst gehe davon aus, einer der Hauptaktionäre des von ihm mitgegründeten Unternehmens zu bleiben. "Ich habe keinerlei Absichten, Anteile zu verkaufen", sagte er.

Größere Zukäufe schloss Sahin nicht aus. Letztlich gehe es dabei aber immer um die Frage, ob ein Kauf eines anderen Unternehmens Biontech weiterbringe. "So wie wir Biontech in der Anfangsphase Stück für Stück aufgebaut haben, so wollen wir das Unternehmen nun auch Schritt für Schritt weiterentwickeln", sagte er.

Biontech unterscheide sich von den großen Pharmakonzernen der Welt, weil es seine Technologie selbst entwickle. Das gehe auch gar nicht anders, weil die beispielsweise bei dem Corona-Impfstoff verwendete mRNA-Technologie noch nicht lange am Markt sei. "Unsere Superpower ist nicht ein weltweites Netzwerk für den Vertrieb, unsere Superpower ist die Innovationskraft", sagte Sahin.

Erleichterter Zugang zu Kurzarbeitergeld soll verlängert werden

11.52 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit noch einmal um drei Monate verlängern. Bis Ende September soll Kurzarbeitergeld somit bereits dann gezahlt werden können, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten im Betrieb vom Arbeitsausfall betroffen sind. Das sieht ein Vorschlag aus einem Papier von Heils Ministeriums vor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das das Nachrichtenportal "The Pioneer" (Montag) zuerst berichtete. Der Vorschlag solle nun regierungsintern abgestimmt werden.

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie hatte die Schwelle bei einem Drittel Betroffenen von einem Arbeitsausfall gelegen. Begründet wird die geplante Verlängerung nicht mehr mit Pandemie-Auswirkungen, sondern mit den Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine. Deshalb drohe, "dass sich die bereits während der Covid-19-Pandemie aufgetretenen und durch sie mit ausgelösten Störungen in den Lieferketten weiter verschärfen".

Das Ministerium geht bei seinem Vorschlag von Kosten von rund 60 Millionen Euro aus, da im dritten Quartal monatlich rund 50 000 zusätzliche Beschäftigte in Kurzarbeit erwartet würden.

Wie geplant zum 30. Juni 2022 auslaufen sollen weitere pandemiebedingte Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld, nämlich höhere Leistungssätze, längere Bezugsdauer und die Einbeziehung der Leiharbeit. "Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die von der Covid-19-Pandemie ausgehenden Auswirkungen auf die Wirtschaft zunehmend nachlassen", heißt es in dem Papier.

