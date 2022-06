Deutsche Bahn: Geschichte und Gründung des Konzerns

Seit dem 1. Juni kann sich die Deutsche Bahn vor Interessentinnen und Interessenten kaum retten: Das für drei Monate eingeführte 9-Euro-Ticket sorgt regelrecht für überfüllte Züge.

Damit hat der Transportkonzern seinen Beliebtheitsgrad in den letzten Wochen deutlich gesteigert. Aber wie wurde die Bahn zum wichtigsten Unternehmen für öffentliche Verkehrsmittel?

Deutsche Bahn: Gründung und Geschichte

Anfang der Neunziger wurde eine Zunahme des KFZ-Verkehrs vorhergesagt, während sich der Verkehrsanteil der Schienen schon Jahrzehnte lang verringert hatte. Zudem befand sich die damalige Deutsche Reichsbahn in einem sehr schlechten technischen Zustand. Die damalige Deutsche Bundesbahn wiederum hatte bereits vor der Wiedervereinigung einen Schuldenstand von 44 Milliarden Mark. Seit 1950 scheiterten etliche Reformkommissionen zum Schuldenabbau.

1991 wurde die Richtlinie 91/440/EWG der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verabschiedet, was die Umstrukturierung des europäischen Eisenbahnmarktes in Gang brachte. 1994 wurde schließlich die Deutsche Bahn Bahn AG als Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn gegründet. Die Gründungsurkunde wurde am 1. Januar 1994 in einem Berliner Notariat unterzeichnet. Zehn Tage später wurde der Zusammenschluss der zwei einstigen deutschen Staatsbahnen am Berliner Ostbahnhof gefeiert.

Ab 1. Januar war das Eisenbahn-Bundesamt für alle aufsichtsbehördlichen Aufgaben zuständig. Die Beamten der ehemaligen Bundesbahn bekamen als Dienstherr das Bundeseisenbahnvermögen. Der unternehmerische Teil ging an die Deutsche Bahn AG über. Fortan sollte der neu aufgebaute Konzern kunden- und marktorientiert arbeiten.

Gründung, Mitarbeiter, Umsatz: Das wichtigste zur Deutschen Bahn im Steckbrief

Unternehmen Deutsche Bahn AG Eigentümer Bundesrepublik Deutschland Gründung 1. Januar 1994 Mitarbeiter rund 338.000 (2021) Umsatz rund 47,3 Mrd. Euro (2021)

Deutsche Bahn: Bundesweit größter Eisenbahnkonzern

Über die Jahre wurden etliche regionale Strecken weiter ausgebaut. Heute betreibt die Deutsche Bahn sowohl den größten Teil des deutschen Schienennetzes als auch den Großteil des Eisenbahnverkehrs in Deutschland. Zu den heutigen Unternehmensbereichen gehören neben dem Personenverkehr auch das Ressort Infrastruktur. Was Transport und Logistik betrifft, ist das Unternehmen auch international tätig.

Anfang Juli 2003 wurde außerdem der Unternehmensbereich Dienstleistungen gegründet. Dieses beinhaltet unter anderem die Geschäftsfelder DB Energie, DB Fuhrpark, DB Services und DB Telematik. Mittlerweile gehören rund 600 verbundene Unternehmen zum Deutsche-Bahn-Konzern, darunter einige Eisenbahninfrastrukturunternehmen sowie Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Eigentümer der Deutschen Bahn ist die Bundesrepublik Deutschland. Vertreten wird das Unternehmen durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Bahn ist als Aktiengesellschaft organisiert. (day)

