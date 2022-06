Junge in Indien aus Brunnenschacht gerettet

Mi, 15.06.2022, 13.38 Uhr

In Indien haben Rettungskräfte einen zehnjährigen Jungen nach vier Tagen aus einem engen Brunnenschacht gerettet. Er war am Freitag in den 24 Meter tiefen Brunnen im Hof seines Elternhauses gestürzt.