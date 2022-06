Einsatzfahrzeuge stehen vor dem Wohnhaus, in dem ein Feuer im fünften Stock ausgebrochen war.

Notfälle Vier Tote und sieben Verletzte bei Wohnhausbrand in Slowakei

Beim Brand eines Wohnhauses in der Slowakei sind am Donnerstag vier Menschen gestorben. Wie ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur TASR mitteilte, war das Feuer im fünften Stock eines Plattenbaus in der Stadt Handlova ausgebrochen.

Von dort breitete es sich auf mehrere darüber liegende Etagen aus. Rund 150 Bewohner konnten aus dem Gebäude gerettet werden, vier Personen erlitten jedoch tödliche Rauchgasvergiftungen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fünf verletzte Bewohner mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Die Ursache des Feuers in der Nacht wurde am Donnerstagvormittag noch untersucht. Für die Geretteten organisierte die Stadtverwaltung Notunterkünfte und psychologische Betreuung.

© dpa-infocom, dpa:220616-99-684897/2