Ungewöhnliche Hitzewelle in Europa

Fr, 17.06.2022, 12.57 Uhr

Eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle macht den Menschen in Europa zu schaffen. In einigen Teilen im Südwesten Frankreichs werden Temperaturen von mehr als 40 Grad erwartet. In Spanien brachen infolge der Hitzewelle bereits Waldbrände aus.