WhatsApp erhält neue Symbole – Das bedeuten sie

Berlin. Statusmeldungen sollen noch sichtbarer werden – das verrät eine Testversion des Messengers. Doch was steckt hinter dem ominösen Symbol?

Eine Neuerung kommt auf die Nutzer von WhatsApp zu. Wie die Onlineplattform WABetaInfo (WBI) berichtet, soll sich hinter einem neuen kreisförmigen Symbol eine neue Funktion rund um den Status verstecken. WBI ist eine Webseite, die über Neuigkeiten, Updates und neue Funktionen rund um WhatsApp informiert.

Symbol meldet Reaktionen auf Statusmeldungen

Wenn eine WhatsApp-Nachricht versendet wird, wird der Nachrichtenstatus über Haken angezeigt. In einer eventuell kommenden Version des Messengers soll direkt neben diesen Haken ein weiteres Symbol auftauchen.

Doch was wird dieses ominöse Kreissymbol für Nutzer bedeuten? Wie WBI in seinen Recherchen herausgefunden hat, sollen durch eine neue Funktion, Nachrichten in Chats gekennzeichnet werden, mit denen Nutzer auf die Statusmeldungen Ihrer Kontakte reagieren.

Entdeckt habe WBI das neue Feature übrigens in einer aktuellen Beta-Version – einer neuer Software im Entwicklungsstand – auf WhatsApp Desktop.

Wann kommt die neue Funktion?

Laut WBI sei die neue Version noch in ihrer Testphase – für Testnutzer noch nicht freigeschaltet. Daher sei noch nicht klar, wie die neue Funktion endgültig in der Anwendung aussehen wird, ob sich etwa die Kreissymbole beim Lesen wie die Hakensymbole blau verfärben oder mehr oder weniger Balken je nach Sendestatus zu sehen sein werden.

WBI informiert darüber, dass es selbst bei kleineren Änderungen Wochen oder sogar Monate dauern könnte, bis sie schließlich für Nutzerinnen und Nutzer freigeschaltet werden. (pb)

