Hitzewelle rollt auf Westeuropa zu

Di, 12.07.2022, 18.26 Uhr

Westeuropa wird in dieser Woche erneut von einer Hitzewelle heimgesucht. Ungewöhnlich heiß ist es in Teilen Großbritanniens. In Deutschland wird die zweite Hitzewelle dieses Jahres ab dem Wochenende erwartet.