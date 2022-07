Ghislaine Maxwell: Neue Doku enthüllt ihre bizarre Welt

Ein New Yorker Gericht hat die Komplizin des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, wegen Sexhandels mit Minderjährigen zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ihre Anwältin kündigte an, in Berufung gehen zu wollen.

„Wer ist Ghislaine Maxwell?“ So lautet der Titel eines Dokumentarfilms, eine deutsch-britische Co-Produktion des SWR mit Channel 4 (am 25. Juli im Ersten). Eigentlich ist die Antwort bekannt. Die 60-Jährige ist eine ehemalige Society-Lady, die Ende Juni zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, weil sie über Jahre hinweg junge Mädchen für den sexuellen Missbrauch durch US-Finanzinvestor Jeffrey Epstein (†2019) re­krutiert hat. Aber die zentrale Frage des Films ist eine andere.

Sie lautet: Wie konnte aus der Tochter des britischen Verlegers Robert Maxwell eine Sexualstraftäterin und Menschenhändlerin werden? Was ehemalige Mitarbeiter und Bekannte erzählen, macht den Fall Epstein greifbarer.

Robert Maxwell war ein mächtiger Tyrann. Nur die Jüngste der neun Kinder, Ghislaine, blieb verschont. „Denke dran, ich bin Daddys Mädchen“, warnte sie einmal einen Angestellten ihres Vaters. Der Mann berichtet: „Sie gab ihm Küsschen, kletterte auf seine Knie. Sie wusste genau, was sie tun musste, um von ihm zu bekommen, was sie wollte.“

Wenn Ghislaine Maxwell zu Partys einlud, zeigte sie ihre diabolische Seite

Später beginnt ein Praktikum bei „The European“, der Zeitung ihres Vaters. Tim Walker war dort damals Journalist. Der Patriarch habe seine Tochter behandelt, als sei sie Prinzessin Diana. Sie begegnete ihm mit Furcht. „Zu ihrem Vater sprach sie mit einer koketten Schulmädchenstimme. Die war ganz anders als die Stimme, die sie uns gegenüber hatte.“

„Sie war eine verwöhnte Göre, sie war unhöflich“, erinnert sich eine Mitarbeiterin. Einmal habe sie aus dem Luxushotel Ritz angerufen und sich über den Service aufgeregt – und erwartet, dass ein Redakteur sich kümmere. Der Senior nimmt sie mit auf Empfänge, macht sie mit der Queen und Diana bekannt, stellt ihr Yacht und Privatjet zur Verfügung.

Kriminelle Beziehung: Eine neue dreiteilige Doku zeigt auf, wie Ghislaine Maxwell dem Financier Jeffrey Epstein zu Diensten war. Foto: SDNY / picture alliance

Ghislaine eignet sich von ihm an, wie man Menschen für sich und die eigenen Zwecke einnimmt. Er wiederum erwartet, dass sie einen Mann an Land zieht, der den Status der Familie weiter anhebt.

Immer öfter blitzt ihre diabolische Seite auf. Bei einem ihrer Dinner verbindet sie den Männern die Augen mit Seidenschals und fordert die Frauen auf, ihre Brüste zu entblößen. Die Männer sollen nun die Brüste ertasten und zuordnen. „Ghislaine machte es den Frauen schwer, Nein zu sagen“, sagt eine Zeugin. Sie hätten dann als Spielverderberinnen dagestanden.

Ghislaine Maxwell organisierte Epsteins Orgasmen

1991 verschwindet Robert Maxwell spurlos von seiner Yacht „Ghislaine“ vor Teneriffa. Es kommt heraus, dass er 20 Jahre Misswirtschaft betrieben und Millionen Schulden hinterlassen hat.

Die trauernde Tochter mischt inzwischen auch in der New Yorker High Society mit. Irgendwann lernt sie Jeffrey Ep­stein kennen. Wie er an sein Geld kam, ist allen ein Rätsel. Auf seinem Schreibtisch steht nicht einmal ein Computer. Sie arbeitet für ihn, beschafft ihm Kontakte aus dem Adressbuch ihres Vaters.

Maxwell – hier 2015 in New York – sitzt im Gefängnis. Foto: Getty Images / Tribune News Service

Christina Oxenberg, die 1993 als PR-Frau für Epstein tätig ist, fragt sie, wie sie es schaffe, so dünn zu sein. „Ich esse nichts. Jeffrey will seine Frauen dünn“, sagt Maxwell und stellt einen geschmacklosen Vergleich zum Holocaust her. Oxenberg gegenüber will Maxwell den Eindruck erwecken, sie und Epstein seien ein Paar. Doch nie habe es Zärtlichkeiten zwischen ihnen geben. Irgendwann verrät Maxwell, dass Epstein drei Orgasmen täglich brauche und es ihre Aufgabe sei, dies zu arrangieren.

Die jungen Mädchen, die Maxwell dafür in sein Haus in Florida oder auf seine Karibikinsel schleust, wähnen sich in Sicherheit, weil eine Frau dabei ist. Sie irren sich. Als sich eine Angestellte um die Mädchen sorgt, sagt Maxwell: „Sie sind nichts. Sie sind Müll.“

In der Society verhält Maxwell sich bisweilen bizarr. Freundinnen empfängt sie einmal nur in Unterwäsche und Juwelen. „Sie wollte die Aufmerksamkeit. Wenn sie sich dafür ausziehen musste, tat sie es“, sagt Oxenberg. Und Maxwells ehemalige Kommilitonin Anna McElvoy glaubt: „Sie musste sich die Liebe ihres Vaters erarbeiten. Das Gefühl, einem mächtigen Mann gefallen zu wollen, wiederholte sich.“

