Dieter Wedel: Regisseur ist tot

Der bekannte deutsche Regisseur Dieter Wedel ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte das Landgericht München I am Mittwoch mit, dort war ein Strafverfahren gegen Wedel anhängig. Demnach starb Wedel am 13. Juli in Hamburg. Zur Todesursache wurde bislang nichts mitgeteilt.

Ursprünglich hatte das Gericht an diesem Mittwoch bekannt geben wollen, ob es zum Prozess gegen den Regisseur kommt. Das Verfahren gegen Wedel wird nun eingestellt.

Dieter Wedel: Schauspielerin wirft ihm Vergewaltigung vor

Wedel war im März vergangenen Jahres in die Kritik geraten: Die Schauspielerin Jany Tempel gibt an, Wedel habe sie im Jahr 1996 in einem Münchner Luxushotel vergewaltigt. Der Filmemacher hatte diesen Vorwurf stets bestritten. Wedels Anwälte sprachen von einer Vorverurteilung ihres Mandanten und betonten die Wahrscheinlichkeit, dass die Anklage nicht zugelassen werden könnte. Dies passiert in der deutschen Justiz jedoch fast nie.

Die Nebenklägerin Jany Tempel leidet nach Angaben ihres Anwalts unter der Verzögerung im Verfahren gegen Wedel. Vor Kurzem hatte Rechtsanwalt Alexander Stevens sich über den langsamen Fortschritt beschwert. "Seit Anklageerhebung sind nunmehr über 14 Monate vergangen", schrieb Stevens Mitte Mai in einer Verzögerungsrüge an das Gericht. Tempel war zwischenzeitlich aus Protest in einen Hungerstreik getreten.

Dieter Wedel: Für diese Filme war er bekannt

Wedel war einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Filmemacher. Mit seinen Mehrteilern begeisterte er ein Millionen-Publikum und schrieb Fernsehgeschichte. Vor allem in den 1990er-Jahren wurde er bekannt: "Der große Bellheim" (1993), "Der Schattenmann" (1996), "Der König von St. Pauli" (1998) und "Die Affäre Semmeling" (2002). Wenn der Geschichten-Erzähler sein neuestes Werk herausbrachte, sprach man mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Neugier vom "neuen Wedel". Das klang wie ein Gütesiegel – und bewahrheitete sich oft.

(fmg/mit dpa)

