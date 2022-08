Geschwächter Belugawal in der Seine

Ein geschwächter Belugawal ist in der Seine - rund 70 Kilometer entfernt von Paris - unterwegs. Die Behörden seien mehrere Tagen im Einsatz gewesen, um das Tier zu lokalisieren, schrieb die Präfektur de l'Eure am Samstag auf Twitter.

Der Wal steckt nach Informationen des Nachrichtensenders Franceinfo in einer Schleuse fest. Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein großer Wal in den französischen Fluss verirrt hat: Im Mai verhungerte ein Orca nach wochenlanger Odyssee in der Seine, im Juli wurde mutmaßlich ein Finnwal in der Flussmündung bei Le Havre gesichtet.

#retourenimage 📸



Plusieurs jours de mobilisation des services de l’Etat pour rechercher, localiser, observer le #beluga égaré dans la #Seine.

Moyens nautiques et humains, mobilisés pour évaluer la situation et proposer une réponse adaptée à la situation. pic.twitter.com/xWhrsVLtE9 — Préfet de l'Eure (@Prefet27) August 6, 2022

