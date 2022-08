Ostsee: Oder-Gift erreicht Meer – Urlaub in Gefahr?

Seit Tagen sorgt das massive Fischsterben in der Oder für Unruhe auf der deutschen und polnischen Seite. Die Ursache bleibt unklar. Erste Untersuchungen deuten auf das hochgiftige Schwermetall Quecksilber hin. IMAGES AND SOUNDBITES

Es dürfte sich um eine der größten Umweltkatastrophen der vergangenen Jahre in Deutschland handeln: Seit Tagen sind Teile des Oder-Ufers an der deutsch-polnischen Grenze mit toten Fischen gesäumt. Sie sind, so der aktuelle Stand der Ermittlungen, wegen Giftstoffen im Flusswasser verendet. Inzwischen hat das verseuchte Wasser auch die Ostsee erreicht und könnte dort für weitere Probleme sorgen. Mehr zum Thema: Fischsterben an der Oder – "Umweltkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes"

Oder-Gift in der Ostsee: Stettiner Haff betroffen

Je nach Wind- und Strömungsverhältnissen sei noch am Abend mit der Ankunft des Wassers an der Oder-Mündung in die Ostsee nahe Stettin zu rechnen, teilte das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern am Freitag, 12. August, mit. Inzwischen dürften die Giftstoffe dort also in jedem Fall angekommen sein.

Betroffen ist zunächst das Stettiner Haff, eine Art Lagune, die durch die Insel Usedom vom offenen Meer abgetrennt ist. In diesen Meeresbereich mündet die Oder, sodass das Wasser als erstes dorthin gelangt. Das Umweltministerium hat Anlieger daher dazu aufgerufen, auf die Wasserentnahme aus dem Gewässer zu verzichten – vorsorglich. Aktuell würden die zuständigen Behörden die Untersuchung von Wasser- und Fischproben vorbereiten.

In der Oder sind in den vergangenen Tagen Tausende Fische verendet.

Quecksilber in der Ostsee: Aktuell kein Badeverbot

Eine offizielle Warnung, im Stettiner Haff schwimmen zu gehen, gibt es bisher dagegen nicht. Das dürfte auch daran liegen, dass die Schadstoffe im Wasser – aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um Quecksilber handelt – im Meer stark verdünnt werden. "Ob die Verdünnung ausreicht, dass es keine oder nur noch geringe Auswirkungen im Stettiner Haff gibt, kann ich im Moment noch nicht sagen. Dazu fehlen mir die Daten", sagte Manfred Santen, Chemieexperte bei Greenpeace, dem NDR.

An der restlichen deutschen Küste ist die Lage noch entspannt. Während in der Ostsee zwar aktuell Vibrionen für Probleme sorgen, dürfte das verseuchte Wasser das offene Meer bisher nicht erreicht haben. Zudem ist fraglich, ob es dort aufgrund der starken Verdünnung überhaupt zu Problemen kommt. Aktuell scheint einem Strandurlaub an der Ostsee also noch nichts im Wege zu stehen.

Fischsterben an der Oder: Wurden Chemieabfälle im Fluss entsorgt?

In den vergangenen Tagen war es an der Oder zu einem großen Fischsterben gekommen. Inzwischen wurde bekannt, dass mutmaßlich Quecksilber in den Fluss gelangt sein soll. Laut dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki könnten rechtswidrig in der Oder entsorgte Chemieabfälle dafür verantwortlich sein. "Es ist wahrscheinlich, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde, und das in voller Kenntnis der Risiken und Folgen", so der Politiker.

Entlang der Oder wurde bereits damit begonnen worden, die toten Fische zu bergen. So soll verhindert werden, dass andere Tiere die Kadaver fressen und so die Giftstoffe aufnehmen. "Ich rechne mit mehreren Tonnen Fisch, die wir rausholen", zitiert "Welt" einen Sprecher des Kreises Märkisch-Oderland.

