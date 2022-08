Unfall in Niederlande: Lkw kracht in Grillfest – Tote und Verletzte

Rotterdam In der Nähe der niederländischen Stadt Rotterdam ist ein Lastzug in ein Nachbarschaftsfest gekracht. Mindestens sechs Menschen starben.

Unfall Lkw kracht in Grillfest – Mehrere Tote in den Niederlanden

Am Samstag (27.8.) ist ein Lastwagen in den Niederlanden von der Straße abgekommen und in ein Grillfest gerast

Dabei wurden mindestens sechs Menschen getötet und sieben verletzt

Der Fahrer des Lkws blieb unversehrt und wurde festgenommen

Tragischer Unfall in den Niederlanden: ein Lastzug ist in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat mindestens sechs Menschen in den Tod gerissen. Der Lkw sei am Samstagabend (27.8.) in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich geraten und in ein Grillfest gefahren, teilte die Polizei mit. Im Moment des Unfalls hätten sich zahlreiche Menschen auf dem Fest aufgehalten. Die genaue Opferzahl ist noch unklar, der Unfallhergang werde untersucht.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die niederländische Polizei sprach in der Nacht zum Sonntag von mindestens zwei Toten. Weitere befänden sich wohll noch unter dem Fahrzeug, hieß es. Um die Anzahl der Opfer genau bestimmen zu können, sollte erst der Sattelzug geborgen werden, der von einer spanischen Spedition stammt.

Zehn Krankenwagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz, mehrere Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, berichtete der Sender NOS. Der 46 Jahre alte spanische Fahrer des Lastzuges blieb unversehrt und wurde festgenommen, teilte die Polizei mit. Er wurde auf der Wache verhört.

Niederlande geschockt: Lastzug fährt in Grillfest

„Sie können sich vorstellen, was das für ein Schlag ist. Während eines Nachbarschaftsfests fährt ein Lkw in diese Menschengruppe, der Schock ist enorm“, sagte eine Polizeisprecherin am Unfallort dem Sender Omroep Rijnmond. Die Gemeinde kümmere sich um die Betreuung der zahlreichen Zeugen des schrecklichen Geschehens. Eine Spezialfirma sei mit der Bergung des Lkws beauftragt. Zunächst war kurz vor Mitternacht der Anhänger des Sattelzuges mit einem Kran wieder auf die Straße gehievt worden.

Weitere aktuelle Nachrichten:

An einer Kreuzung von zwei schmalen Straßen in der Ortschaft Nieuw-Beijerland war das schwere Fahrzeug den Deich herunter mitten in das Grillfest gefahren. Inzwischen hat sich der Fahrer eines weißen Lieferwagens gemeldet, der sich kurz vor dem Unfall an der Kreuzung befand. Die Polizei erhofft sich von dem möglichen Zeugen Aufschluss über den Hergang des Unglücks.

(amw/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de