Urlaub auf Mallorca: Drama im Ryanair-Flugzeug – Airline reagiert

Urlaub in der Nebensaison: Top-Ziele für eine günstige Reise

Reise Ryanair: Urlauber in überhitztem Mallorca-Flieger gefangen

Diesen Start in den Urlaub auf Mallorca hatten sich die Passagiere eines Flugzeugs der britischen Billig-Airline Ryanair wohl anders vorgestellt. Stundenlang mussten die Passagiere vergangenen Dienstag während brütender Hitze in dem Flieger auf den Start vom Flughafen im britischen Bournemouth warten, wie übereinstimmend mehrere Medien berichten.

Wie es weiter heißt, sei kurz vor dem geplanten Start ein technisches Problem an dem Flugzeug festgestellt worden. Anstatt die Passagiere zum Gate zurückbringen, habe man sich dazu entschieden, die Passagiere im Flugzeug warten zu lassen – und das offenbar unter widrigen Bedingungen, wie in dem Flieger ausharrende Passagiere anschließend britischen Medien erzählten.

Urlaub auf Mallorca: Schwere Vorwürfe gegen Ryanair

An Bord habe Chaos geherrscht, sagte ein Passagier zum "Dorset Echo". Die Temperaturen hätten sich wie in einer Sauna angefühlt. Der Passagier richtet schwere Vorwürfe gegen die Crew: Niemand hätte sich verantwortlich dafür gezeigt, den dehydrierten Passagieren, darunter viele Kinder, Wasser auszuhändigen. Auf entsprechende Nachfragen und Bitten der Reisenden hätten Crewmitglieder abweisend und harsch reagiert, schildert ein anderer Passagier der "Sun".

Ryanair hat sich indessen für die Vorfälle entschuldigt, wies dabei aber die Vorwürfe, die Crew habe den Passagieren keine Getränke gegeben, zurück. Der Vorfall erinnert an zwei ähnliche Fälle im Juli, bei denen Passagiere bei Hitze am Flughafen in Bournemouth im Flugzeug eingesperrt gewesen waren. Auch hier hatten Passagiere Vorwürfe erhoben, sie hätten kein Wasser erhalten.

Ryanair fliegt mit anderer Maschine nach Mallorca

Der Fall der jüngsten Ryanair-Panne ging immerhin glimpflich aus und hatte ein glückliches Ende: Nachdem die Passagiere etwa vier Stunden in dem Flugzeug auf dem Rollfeld ausharren mussten, wurden sie gegen 15 Uhr mit einer Ersatzmaschine nach Palma de Mallorca geflogen.

