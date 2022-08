WHO: Affenpocken können in Europa ausgerottet werden

Di, 30.08.2022, 14.53 Uhr

Die Ausbreitung der Affenpocken hat sich laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Europa verlangsamt. Es besteht demnach die Chance, die Krankheit in der Region auszurotten.

