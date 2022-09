Nosferatu-Spinne: Karte zeigt auffälliges Verbreitungsgebiet in Deutschland

Berlin. Die Nosferatu-Spinne breitet sich in Deutschland aus. Auf einem Portal können Menschen Begegnungen melden. Ein Muster ist erkennbar.

Zuletzt ist die giftige Spinne Nosferatu in NRW im Kreis Coesfeld gesichtet worden.

Giftspinne Nosferatu taucht immer häufiger in Deutschland auf

Die Nosferatu-Spinne hat es sich in diesem Sommer in Deutschland gemütlich gemacht. Zoropsis spinimana fällt schon allein wegen ihrer beachtlichen Größe auf. Um die vier Zentimeter werden die weiblichen Tiere groß. Außerdem ist der Biss der Spinne giftig, wenn auch ihr Gift für gesunde Menschen nicht gefährlich ist.

So gilt die Nosferatu-Spinne unter Experten zwar als harmlos, das Tier bekommt aber trotzdem große Aufmerksamkeit. Schon allein wegen des unheilverheißenden Namens. Gefährlich im Sinne von bissig wird die Spinne nur, wenn sie sich bedrängt fühlt. Im Regelfall wird das Tier eher das Weite suchen, statt in den Angriffsmodus überzugehen. Allergiker sollten allerdings aufpassen, wenn sie der Spinne über den Weg laufen.

Naturschützer vom Naturschutzbund Nabu wollen mehr über die Verbreitung der Nosferatu-Spinne herausfinden und haben dazu ein Meldeportal eingerichtet. Dort können Menschen ihre Begegnungen mit Zoropsis spinimana eintragen. Aus den Meldungen entsteht dort eine Karte, auf der die bisherigen Sichtungen als rote Punkte eingetragen sind – und die lassen ein auffälliges Muster erkennen.

Nosferatu-Spinne: Karte lässt Muster erkennen

Die meisten der roten Punkte verlaufen grob entlang des Rheins. Von Lörrach ganz im Südwesten Deutschlands ziehen sich die Sichtungen über Freiburg, Baden-Baden, Mannheim in Richtung Frankfurt, Bonn und und Köln.

Auch die Experten vom Nabu bezeichnen die Verbreitung entlang des Rheins als auffällig. Sie vermuten, dass die klimatischen Verhältnisse dort günstig für die Spinne sind. "Am Rhein ist es heißer und im Winter milder als im Rest Deutschlands, daher kann sich die Nosferatu hier gut ausbreiten", sagte eine Sprecherin unserer Redaktion.

#Spinnen-Fans aufgepasst: Ein nächtlicher Jäger mit gruseligem Namen beschäftigt in den letzten Wochen viele Menschen in Baden-Württemberg 🕷. Die #Nosferatu-Spinne wird aktuell häufiger gesichtet und gemeldet als in den Vorjahren. https://t.co/HnTb7Kj0qt — NABU Baden-Württemb. (@Naturschutzbund) August 30, 2022

"Sie wird aber eher nicht mit den Rheinschiffen nach Norden kommen, sondern man vermutet, dass sie sich auf den Landverkehrswegen verbreitet – also mit Autos, die aus dem Süden kommen und mit der Bahn."

In Baden-Württemberg hat es die Nosferatu-Spinne entlang des Neckars weiter ostwärts geschafft. Hier haben Menschen die Spinne unter anderem in Heilbronn und Stuttgart zu Gesicht bekommen. Zwei vereinzelte Meldungen stammen überdies aus München und der Nähe von Dresden. Inzwischen sei die Spinne außerdem schon in Berlin, Hamburg und Dänemark gesichtet worden, heißt es vom Nabu.

Nosferatu-Spinne melden: Wo Sie Sichtungen eintragen können

Haben Sie in Haus oder Garten eine Nosferatu-Spinne entdeckt, dann können Sie beim Nabu eine Meldung erstellen. Dazu können Sie Datum, Zeitpunkt, Anzahl und Fundort angeben oder welches Verhalten Sie beobachtet haben, etwa ob die Spinne nur dagesessen oder gefressen oder vielleicht mit der Paarung beschäftigt war. Zudem können Sie ein Foto von Ihrer Sichtung zur Bestätigung hochladen.

Keine Lust auf Spinnen-Besuch? So halten Sie die Nosferatu-Spinne aus dem Haus

Aus den bisherigen Meldungen lässt sich herauslesen, dass die Menschen in Deutschland der neuen Spinne mit einer Mischung aus Neugier und etwas Angst begegnen. So schreibt eine Nutzerin etwa: "So eine Spinne haben wir noch nie gesehen. Es war schon erschreckend."

Auch wenn die Spinne harmlos ist, ein bisschen gruselig ist sie schon. Eine andere Nutzerin schreibt: "Beim Aufräumen des Kleiderschrankes saß sie plötzlich auf meinem Unterarm." Andere berichten von ungewöhnlichen Fundorten, etwa leeren Joghurtbechern, Kinderwägen oder dem Wohnzimmersessel.

Auffällig ist auch: Die Menschen fangen die Spinne wie empfohlen mit einem Glas ein und entlassen sie in die Freiheit, statt eine schnell zusammengerollte Zeitung zum Totschläger zu machen.

