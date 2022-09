Prügelangriff in Bremen: Jugendliche verletzten trans Frau schwer

Malte musste sterben, weil er zwei Frauen half, die homophob beleidigt wurden. In Bremen wurde eine Transfrau in der Straßenbahn schwer verletzt. Übergriffe gegen queere Menschen sind traurige Realität. Daher ist es so wichtig, ihren Schutz auszubauen und ihre Rechte zu stärken. https://t.co/y8AgigHbmD