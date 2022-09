Charles III. förmlich zum britischen König ausgerufen

Sa., 10.09.2022, 12.53 Uhr

Charles III. ist in einer historischen Zeremonie förmlich zum neuen britischen König und Nachfolger der am Donnerstag verstorbenen Königin Elizabeth II. ausgerufen worden. An der live im britischen Fernsehen übertragenen Zeremonie nahmen unter anderem Königsgemahlin Camilla und Charles' Sohn und Thronfolger William teil.

