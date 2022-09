Tausende applaudieren Sarg der Queen am Buckingham-Palast

Mi., 14.09.2022, 08.53 Uhr

Der Sarg mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist am Dienstagabend unter den Blicken zahlreicher Schaulustiger am Buckingham-Palast in London angekommen. Als die sterblichen Überreste der Monarchin die Tore des Königspalasts erreichten, brandete Applaus auf.

