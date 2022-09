Flugzeugfenster platzt: Video zeigt Passagiere in Panik

Berlin Die dramatischen Szenen gehen derzeit viral: Während eines Flugs nach New York zeigt ein Fenster Risse. Die Passagiere sind in Panik.

Das Video auf TikTok hat mittlerweile Hunderttausende Likes: Das Fenster eines Flugzeugs zeigt plötzlich Risse. Der Passagier, der am nächsten dran sitzt, will sich in Sicherheit bringen und verlässt schnell seinen Sitz. Andere Fluggäste beginnen zu schreien: "Window broken" – Fenster kaputt. Ein Steward eilt herbei. Die verängstigten Fluggäste sollen sich anschnallen.

Am Ende geht das Drama über den Wolken zum Glück gut aus. Den Schock werden die meisten Passagiere allerdings nicht so schnell vergessen. Doch wie groß war die Gefahr wirklich?

LOT 787 makes emergency landing in New York after the cabin window cracked during descent. Aircraft landed safely moments later. pic.twitter.com/7IlobfeJRd — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 22, 2022

Boeing 787-8: Flugzeugfenster platzt

Das Flugzeug der polnischen Airline LOT soll am 20. August rund 300 Kilometer nordöstlich von New York gewesen sein, als das Fenster platzte. Das berichtet unter anderem die "New York Post" unter Berufung auf die Webseite "Aviation Herald", die sich auf sicherheitsrelevante Nachrichten aus der Flugbranche spezialisiert hat.

Die Boeing 787-8 aus Warschau konnte demnach 15 Minuten nach dem Vorfall sicher in New York landen. Eine Gefahr bestand für die Passagiere offenbar nicht. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Airline berichten, riss nur eine Schicht der Scheibe, das Fenster sei weiterhin intakt gewesen. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

