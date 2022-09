Corona: RKI-Zahlen steigen ++ Inzidenz zieht kräftig an

Newsblog Corona: RKI meldet Zahlen – Inzidenz steigt kräftig an

Das RKI meldet am Freitag 96.367 Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen

RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Lauterbach wollen heute über die Infektionslage informieren

Berlin. Die befürchtete Herbst-Welle kündigt sich immer deutlicher an. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt kräftig. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 466,0. Vor einer Woche hatte er noch bei 294,7 gelegen. Das RKI meldete außerdem 96.367 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 50.800) und 140 Todesfälle (Vorwoche: 93) innerhalb eines Tages. Allerdings liefern die Angaben nur ein unvollständiges Bild der Lage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigte sich angesichts der steigenden Zahlen alarmiert: "Eine Herbstwelle scheint immer wahrscheinlicher", twitterte der SPD-Politiker. Am heutigen Freitag will er mit RKI-Chef Lothar Wieler über die Infektionslage informieren.







Corona-News von Freitag, 30. September – Kritik an Maskenregeln für Pflegeheimbewohner

5.48 Uhr: Seniorenvertreter und Patientenschützer haben die ab 1. Oktober geltenden FFP2-Maskenregeln für Pflegeheimbewohner kritisiert. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei "absurd", pflegebedürftigen Menschen einen Mund-Nasen-Schutz zu verpassen und das politisch als Pandemieschutz zu verkaufen. "Statt Maskenpflicht für alle im Pflegeheim braucht es ein tägliches, kostenloses Testregime für Mitarbeiter und Besucher."

"Für Menschen in Pflegeheimen bedeutet die FFP2-Maskenpflicht einen erheblichen Einschnitt in ihre Lebensqualität", sagte die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso), Regina Görner der dpa. "Das Pflegeheim ist ihr Zuhause, in dem sie sich dann nicht mehr ohne Maske frei bewegen können."

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News von Donnerstag, 29. September, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de