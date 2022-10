Physik-Nobelpreis an Quantenforscher aus Österreich, USA und Frankreich

Di., 04.10.2022, 14.24 Uhr

Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr an drei Quanten-Forscher aus Frankreich, den USA und Österreich. Mit ihren Experimenten hätten die drei Wissenschaftler die Quanten-Informatik vorangetrieben, erklärte das Nobel-Komitee in Stockholm.

