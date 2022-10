Null Covid: Erfolg für Xi - Elend für Millionen Chinesen

Do., 06.10.2022, 14.24 Uhr

Lange Zeit galt die chinesische Null-Covid-Strategie als Vorbild für die Welt - schließlich sind in China nur wenige Menschen an Corona gestorben. Doch inzwischen wirkt das Konzept wie aus der Zeit gefallen. Kritik daran darf es aber weiter nicht geben - schließlich wäre das auch Kritik an Staatschef Xi Jinping.

