„Wildlife Photographer“ 2022: So berührend sind die schönsten Naturfotos des Jahres

London. Beim Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“ wurden die besten Naturfotos ausgezeichnet. Ein Gorilla-Bild rührt besonders.

Foto: Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year

Gewinnermotiv beim Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“: das Foto „Ndakasi’s passing“ von Brent Stirton.

Berggorilla-Dame Ndakasi liegt in den Armen ihres langjährigen Pflegers Andre und stirbt. Das Foto des Fotografen Brent Stirton ist wohl eines der berührendsten Bilder bei dem Wettbewerb „Wildlife Photographer of the Year“.

Jedes Jahr kürt das „Natural History Museum“ in London die besten Naturfotos aus aller Welt – und meist bewegen nicht nur die Motive selbst, sondern auch die Geschichten hinter den Bildern.

Denn das Foto von Ndakasi lenkt die Aufmerksamkeit auf die unermüdlichen Bemühungen, die bedrohte Population an Berggorillas im Kongo zu schützen. Mit Erfolg: Die Zahl der Tiere hat sich in den vergangenen 40 Jahren vervierfacht. Auch dank so liebevoller Fürsorge, wie sie auf dem Bild zu sehen ist.

„Wildlife Photographer of the Year“ 2022: Bienen kurz vor dem Paaren

„The big buzz“ von Karine Aigner. Foto: Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year

„Das große Summen“ hat die US-Fotografin Karine Aginer ihr Bild genannt, das Paarungsrituale von Bienen in Südtexas zeigt. Inmitten der pelzigen Kugel befindet sich übrigens das einzige Weibchen auf dem Bild, das sich auf diese Weise ihren Partner erwählt. Das Bienen-Foto ist Gewinner des diesjährigen Awards.

Die schönsten Naturfotos 2022: Eisbären in einer Geisterstadt

„House of bears“ von Dmitry Kokh. Foto: Dmitry Kokh/Wildlife Photographer of the Year

Eine verlassene Siedlung auf der russischen Insel Koljutschin: Hier beobachtete der Fotograf Dmitry Kokh zwei Eisbären beim Inspizieren eines Geisterhauses. Das spektakuläre Foto glückte Kokh mithilfe einer Drohne.

Tierfotos 2022: Der extravagante Tanz des Houbaras

„Puff perfect“ von José Juan Hernández Martinez. Foto: José Juan Hernández Martinez/Wildlife Photographer of the Year

Komischer Vogel: Auf Fuerteventura entdeckte der spanische Fotograf José Juan Hernández Martinez diesen Houbara. Das Federkleid ist wichtiger Bestandteil eines extravaganten Balztanzes.

„Wildlife Photographer“: Elektrisierender Seestern

„Shooting star“ von Tony Wu. Foto: Tony Wu/Wildlife Photographer of the Year

Unterwasser-Panorama oder Weltraum-Spektakel? Auf den ersten Blick schwer zu entscheiden. Der Fotograf Tony Wu spürte in der Kinko-Bucht vor Japan diesen Seestern auf, der beim Laichen eine geradezu elektrisierende Performance abliefert. (bee)

Wildlife Photographer of the Year is developed and produced by the Natural History Museum, London

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de