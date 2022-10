Die Londoner Polizei Scotland Yard genoss lange Zeit weltweit hohes Ansehen. Die Abteilung Criminal Investigation Department (CID) erlangte mit ihren Ermittlungsmethoden Weltruhm. Die Sammlung von Fingerabdrücken wurde zum Vorbild für ähnliche Systeme in anderen Ländern. Scotland Yard ist eigentlich nur zuständig für Polizeiaufgaben im Großraum London, führt aber auch eine Datenbank über alle Straftäter in Großbritannien und unterstützt auf Anforderung Polizeibehörden in anderen Staaten. Seinen Namen mit Scotland hat der Metropolitan Police Service (MPS) vom ehemaligen Residenzhof der schottischen Könige in London, wo von 1829 an für viele Jahrzehnte die Polizeizentrale war.