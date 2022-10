Militär rettet deutsche Touristin von Kreuzfahrtschiff

Das italienische Militär hat eine deutsche Touristin wegen schwerer gesundheitlicher Probleme von einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer geholt. Das Rettungsteam habe die 77-Jährige am Vormittag von der «Balmoral» aufgenommen, die südlich der Insel Sardinien unterwegs war, teilt die Luftwaffe mit.

L'equipaggio di un elicottero HH-139B dell'80° Centro CSAR dell'#AeronauticaMilitare, stamattina, si è alzato in volo per recuperare una donna in imminente pericolo di vita che si trovava a bordo di una nave da crociera “Balmoral”, al largo della costa meridionale della #Sardegna pic.twitter.com/sM035eHIse — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) October 18, 2022

Auf einem Video war zu sehen, wie sich ein Hubschrauber langsam dem obersten Deck des Schiffes nähert und die Einsatzkräfte die Frau per Seilwinde an Bord ziehen. Danach wurde die Patientin in ein Krankenhaus in der sardischen Hauptstadt Cagliari geflogen. Die «Balmoral» befand sich auf dem Seeweg Richtung Mahón auf der spanischen Insel Menorca, wo sie am Mittwoch erwartet wurde.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-170599/2 (dpa)