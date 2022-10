Trauer um Opfer der Massenpanik in Seoul

So., 30.10.2022, 15.23 Uhr

Nach der Massenpanik in Seoul mit mehr als 150 Toten und zahlreichen Verletzten herrschen in der südkoreanischen Hauptstadt Trauer und Entsetzen. Menschen legen auf der Straße Blumen in Gedenken an die Opfer nieder.

Video: Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Katastrophe, Unglück, Freizeit, Modernes Leben