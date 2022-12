Reichsbürger-Razzia: Was über die mutmaßliche Rechtsterror-Zelle bekannt ist

Als Tausende Polizisten an diesem frühen Mittwochmorgen Wohnungen, Lagerräume und Büros durchsuchen, ist auch eine ungewöhnliche Immobilie dabei: Das kleine Jagdschloss Waidmannsheil im Örtchen Saaldorf in Thüringen, Landsitz der fürstlichen Reußen-Familie. Die Ermittler gehen seit Monaten gegen eine mutmaßlich rechtsterroristische Gruppe vor. Sie soll einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. Im Visier der Sicherheitsbehörden: Heinrich XIII. Prinz Reuß, ein Adliger.

Es ist eine der größten Anti-Terror-Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik, ein Einsatz gegen die Szene der sogenannten rechtsextremen Reichsbürger und Verschwörungsideologen – die Spuren führen auch in die Bundeswehr und zu einer AfD-Politikerin. Alle wichtigen Fragen und Antworten lesen Sie hier:

Was ist bei der Razzia passiert?

Am Mittwochmorgen rücken rund 3000 Polizistinnen und Polizisten aus, durchsuchen Wohnungen und Bürogebäude in diversen Bundesländern, auch in Berlin, in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen, sogar in Österreich und Italien, auch das Thüringer Schloss ist Teil der Razzia. Schwer bewaffnete Spezialkräfte der GSG9 sind dabei. 25 Personen nimmt die Polizei fest, darunter auch den Adligen Heinrich XIII. Prinz Reuß, sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin in Berlin. Weitere 27 Personen gehören zum Kreis der Beschuldigten. Auch ein ranghoher früherer Bundeswehr-Soldat ist unter den Tatverdächtigen. Bis zum Mittag dauern die Durchsuchungen teilweise an.

Seit Monaten beschatten Nachrichtendienste Teile der Gruppe. Zuletzt sollen Mitglieder immer wieder darauf gedrängt haben, loszuschlagen. Auch aus diesem Grund sind die Sicherheitsbehörden eingeschritten. Ob bei der Razzia auch Waffen gefunden wurden, und wie konkret etwa ein Angriff auf den Bundestag bevorstand, ist bisher nicht bekannt.

Was ist der Vorwurf der Ermittler?

Der Vorwurf des Generalbundesanwalts wiegt schwer. Der Verdacht: Gründung, Mitgliedschaft und Unterstützung einer rechtsterroristischen Vereinigung. Das mutmaßliche Ziel des Netzwerks, das seit gut einem Jahr bestehen soll: ein gewaltsamer Umsturz in Deutschland. Auch vor politischen Morden soll die Gruppe laut Bundesanwalt nicht zurückgeschreckt haben. Nach der "Revolution" sollte dann ein neues Regime in Berlin installiert werden, eine "Übergangsregierung", gestützt durch Teile der Polizei und der Bundeswehr. Von denen glaubten die Beschuldigten offenbar, dass sie sich mit den gewaltsamen Umsturzplänen zumindest teilweise solidarisieren würden. An der Spitze des neu zu gründenden "Rates" sollte demnach er stehen: Heinrich XIII. Prinz Reuß.

Im Kampf gegen den bestehenden Staat sowie Politikerinnen und Politiker sollte "ein deutschlandweites Netz" mit neu gegründeten "Heimatschutzkompanien" zum Einsatz kommen. Laut Ermittlern setzte das Netzwerk auf einen "militärischen Arm", der die mutmaßlichen Terroristen in den Gemeinden, Kreise und Kommunen unterstützen sollte.

Welche Ideologie verfolgt die mutmaßliche Terrorgruppe?

Die Mitglieder der Gruppierung folgen einem "Konglomerat aus Verschwörungsmythen", schreiben die Ermittler in einer Pressemitteilung. Im Fokus ist demnach die Ideologie der sogenannten "Reichsbürger" sowie die "QAnon-Ideologie". Die mutmaßlichen Rechtsterroristen seien "der festen Überzeugung, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines sogenannten ‚Deep State‘ regiert wird".

Die Mitglieder hätten eine "Befreiung" Deutschlands geplant – und offenbar auch ein neues Regime in Berlin installieren wollen, "eines technisch überlegenen Geheimbundes von Regierungen, Nachrichtendiensten und Militärs verschiedener Staaten", so halten die Staatsanwälte fest.

Rund 3000 Einsatzkräfte waren am frühen Mittwochmorgen bei bundesweiten Razzien im Reichsbürger-Milieu aktiv. Foto: Fricke / NEWS5 / AFP / AFP

In der rechtsextremen Szene spielen diese Verschwörungsideologien mittlerweile eine zentrale Rolle in der Propaganda gegen den Staat, gegen Minderheiten und Andersdenkende.

Was ist die sogenannte Reichsbürger-Szene?

Die Rechtsextremen der Reichsbürger-Szene lehnen die Bundesrepublik, ihre staatlichen Institutionen und auch weite Teil der Politik, des Rechtsstaats und der Medien ab. Ein Teil der Szene bekämpft den Staat aktiv. Sie sehen sich als Teil moderner rechtsextremer Widerstandsbewegungen, Kern ist ihre demokratiefeindliche Ideologie.

In ihrer Vorstellung leben "Reichsbürger" im Deutschen Reich der Grenzen von 1937. Die Bundesrepublik nennen sie oftmals eine "GmbH", eine Firma, interessiert nur am Profit, gesteuert etwa aus den USA – und nicht in der Hand des "Volkes". Ihre eigenen Organisationen nennen die Radikalen "Exilregierung Deutsches Reich" oder "Republik Freies Deutschland".

Oftmals werden "Reichsbürger" als "Spinner" oder "Irre" verharmlost. Doch die Sicherheitsbehörden sind seit Jahren alarmiert, der Grat der Bewaffnung innerhalb der Szene ist hoch, die Vernetzung hat auch in der Corona-Pandemie zugenommen. Mehrfach gab es gewaltsame Übergriffe von selbsternannten Reichsbürgern, etwa auf Polizisten. Ein trauriger Höhepunkt: 2016 stirbt ein Polizist bei einem Einsatz durch die Schüsse eines Reichsbürgers.

Welche Rolle spielen Polizisten, Soldaten und Juristen?

Unter den Beschuldigten sind mehrere ehemalige sowie ein noch aktiver Soldat der Bundeswehr, der im Stab des KSK eingesetzt gewesen sein soll, dem Kommando Spezialkräfte. Einige von ihnen sollen sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft im sogenannten "militärischen Arm" der Gruppe organisiert haben, an dessen Spitze der frühere Fallschirmjäger-Kommandeur Rüdiger von P. gestanden haben soll.

Der "militärische Arm" soll für die Rekrutierung neuer Mitglieder verantwortlich gewesen sein – die Gruppe soll dabei vor allem versucht haben, Angehörige von Bundeswehr und Polizei anzuwerben. Fälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr sind dabei nicht neu. Immer wieder steht vor allem das Kommando Spezialkräfte (KSK) im Fokus. Erst 2020 wurde die Elitetruppe durch mehrere Enthüllungen über rechtextreme Vorfälle erschüttert – als Konsequenz wurde eine Reform der Truppe angeordnet.

Auch zur Polizei gibt es Verbindungen. Nach Angaben des "Kölner Stadt-Anzeigers" soll es Untersuchungen bei einer Sachbearbeiterin der Polizei in Nordrhein-Westfalen gegeben haben. Sie soll jedoch eher am Rande der Gruppe mitgewirkt zu haben.

Warum ist ein Adliger im Visier der Ermittler?

Heinrich XIII. Prinz Reuß fällt seit einiger Zeit mit verschwörungsideologischer Propaganda auf. Er zeigt Nähe zur sogenannten Reichsbürger-Szene, er bewegt sich auf Events der Szene. Nun ist er unter den Beschuldigten und wurde am Morgen in Frankfurt festgenommen. Der Adelige soll laut Ermittlungen die zentrale Figur in dem mutmaßlichen rechtsterroristischen Netzwerk gewesen sein. Nach dem offenbar geplanten gewaltsamen Umsturz der Regierung in Berlin sollte Heinrich XIII. Kopf eines neu gegründeten "Rates" sein. "Er gilt innerhalb der Vereinigung als zukünftiges Staatsoberhaupt", schreibt der Generalbundesanwalt.

Wer ist die beschuldigte Richterin und Ex-AfD-Abgeordnete?

Unter den Festgenommenen ist demnach auch eine Frau, die Recht und Gesetz in Deutschland eigentlich von Amts wegen aufrechterhalten müsste – die AfD-Politikerin und Richterin Birgit Malsack-Winkemann. Malsack-Winkemann stammt aus Darmstadt und lebt in Berlin. Die 58-Jährige ist AfD-Mitglied seit den frühen Tagen der Partei, trat schon im Gründungsjahr 2013 bei. 2017 zog sie als Teil der ersten AfD-Fraktion in den Bundestag ein.

Ihre Plattform im Bundestagsplenum nutze sie unter anderem, um Geflüchtete als Gefahr für die öffentliche Gesundheit darzustellen. Außerhalb des Parlaments fiel sie auf als eine der AfD-Abgeordneten, die den Inhalten der "Querdenken"-Bewegung nahestanden. Im August 2020 nahm sie an der Großdemonstration der Bewegung in Berlin teil. Wenige Wochen später postete sie auf Facebook einen Beitrag, in dem sie spekulierte, eine 13-Jährige, die im Schulbus kollabiert und verstorben war, sei möglicherweise das erste "Todesopfer durch Maske".

Bei der jüngsten Bundestagswahl wurde sie über die Landesliste der AfD Berlin erneut für den Bundestag aufgestellt, die Partei bekam aber nicht genug Stimmen für einen Einzug der 58-Jährigen. Malsack-Winkemann kehrte daraufhin in den Richterdienst in Berlin zurück.

Zu den Verdächtigen, die bei der bundesweiten Razzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene festgenommen wurden, gehört auch die Berliner Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann. Foto: Wolfgang Kumm/dpa / dpa

Die Berliner Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) wollte das nicht dulden und beantragte die Versetzung der AfD-Politikerin in den Ruhestand, scheiterte damit aber. Ein Berliner Dienstgericht entschied im Oktober, dass Malsack-Winkemann weiter als Richterin arbeiten könne – weil keine "schwerwiegende Beeinträchtigung der Rechtspflege" festzustellen sei.

Welche Rolle spielt die Nähe zu Russland?

Besonders eines fällt auf: Das mutmaßliche rechtsterroristische Netzwerk suchte offenbar Kontakte zur russischen Führung in Moskau. Das Ziel: Verbündete zu finden für den gewaltsamen Umsturz in Deutschland. So schreibt der Generalbundesanwalt, dass die Gruppe die geplante "neue staatliche Ordnung in Deutschland" durch Verhandlungen mit den "alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs" verhandeln wollte. Und: "Zentraler Ansprechpartner für diese Verhandlungen ist aus Sicht der Vereinigung derzeit ausschließlich die Russische Föderation."

Brisant auch hier laut Ermittler: die Rolle des Prinzen. Der Beschuldigte Heinrich XIII. habe "bereits Kontakt mit Vertretern der Russischen Föderation in Deutschland aufgenommen". Allerdings fanden die Ermittler keine Anhaltspunkte, dass in Russland jemand auf das Anliegen des Adligen reagiert hat.

Eine weitere Person rückt bei der Russland-Connection des Netzwerks in den Fokus der Polizei: Vitalia B. sei dringend verdächtig, die Vereinigung dadurch unterstützt zu haben, dass sie dem Beschuldigten Heinrich XIII. bei der "Kontaktaufnahme zu Vertretern der Russischen Föderation behilflich war".

