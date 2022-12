Illerkirchberg: Nach Messerangriff - Mann begeht Suizid

Am Montag soll ein Mann im baden-württembergischen Illerkirchberg nahe Ulm zwei Mädchen auf dem Schulweg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die 14-jährige Ece S. starb später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Ein 27-jähriger Mann gilt als dringend tatverdächtig. Er befindet sich in Untersuchungshaft in einem Justizvollzugskrankenhaus. Nun hat sich offenbar ein weiterer Mann aus dem Umfeld des Tatverdächtigen das Leben genommen. Der 25-Jährige war zuvor von der Polizei vernommen worden. Es habe keinen Tatverdacht gegen ihn gegeben, betonten die Behörden.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts gegen den 27-Jährigen erließ die Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes. Bei dem Mann handelt es sich um einen Asylbewerber aus Eritrea. Er wohnt nach Angaben der Polizei in einer benachbarten Unterkunft für Asylbewerber und soll nach der Tat wieder dorthin geflüchtet sein – in die Wohnung des 25-jährigen Mannes, der nun offenbar Suizid beging.

Die Polizei durchsuchte die Unterkunft nach der Tat mit Spezialkräften. Der Bewohner des Zimmers sowie ein weiterer Mann, beide ebenfalls aus Eritrea, wurden von den Polizisten mit aufs Polizeirevier genommen. Der dritte Mann, bei dem es sich um den mutmaßlichen Täter handelte, war verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Ece S.: Polizisten sichern Trauerfeier ab

Wie die Polizei später mitteilte, erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei der drei Männer nicht. Der dritte, der verletzt angetroffen wurde, steht jedoch im Verdacht, die 13 und 14 Jahre alten Mädchen "in Tötungsabsicht" angegriffen zu haben. Bei ihm fand die Polizei auch ein Messer, das als Tatwaffe infrage kommt. Ein Motiv ist weiterhin unbekannt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern noch an.

Zur blauen Stunde brennt ein Kerzenmeer am Tatort eines Messerangriffs auf zwei Mädchen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Am Mittwoch wurde die getötete Ece S. unter großer Anteilnahme beigesetzt. Polizisten sicherten die Trauerfeier ab. Illerkirchberg ist eine Gemeinde im östlichen Alb-Donau-Kreis und liegt in Baden-Württemberg, unmittelbar an der Grenze zu Bayern. Sie befindet sich im Süden von Ulm, ist circa acht Kilometer von der Universitätsstadt entfernt. Ende 2021 lebten in Illerkirchberg knapp 5000 Menschen.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

(fmg/mit dpa)

