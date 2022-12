Céline Dion unheilbar krank: Folgen für Konzerte in Deutschland

Céline Dion (54) muss die Europa-Konzerte ihrer Welttournee verschieben. Der Grund: gesundheitliche Probleme. Wie die Kanadierin am Donnerstag in einem Video auf Instagram verkündete, leide sie an einer „sehr seltenen neurologischen Störung“. Diese sorge dafür, dass sie nicht richtig singen könne.

Dion sagt in dem Video zu ihrer Erkrankung: „Kürzlich wurde bei mir eine sehr seltene neurologische Störung diagnostiziert, die auf Englisch Stiff-Person-Syndrom heißt.“ Die Erkrankung ruft Muskelkrämpfe hervor, allerdings nicht nur in Dions Beinen, sondern auch in ihren Stimmbändern.

Das Stiff-Person-Syndrom ist eine seltene Autoimmunkrankheit. Die Erkrankung ist nicht heilbar, man kann nur versuchen, sie mit einer dauerhaften medikamentösen Therapie (hochdosiertes Kortison, Immunglobuline, Diazepam) unter Kontrolle zu bringen. Lesen Sie dazu: Céline Dion: Das ist die Krankheit, die ihr so hart zusetzt

Céline Dion muss auch Deutschland-Konzerte verschieben

Bereits im Frühjahr 2022 musste die Sängerin die Europa-Konzerte ihrer „Courage World Tour“ verschieben. Schon damals hatte Dion an Muskelkrämpfen gelitten.

Ihre Konzerte sollen nun im März und April 2024 stattfinden. Ursprünglich waren sie von Februar bis April 2023 terminiert. Betroffen sind auch fünf Deutschland-Konzerte in Berlin, Hamburg, Köln, Mannheim und München. Mehrere Konzerte, die für den Mai, Juni und Juli 2023 angesetzt waren, werden sogar ganz gestrichen.

Céline Dion triumphierte 1988 beim ESC

„Es macht mich sehr traurig, euch heute mitteilen zu müssen, dass ich nicht in der Lage sein werde meine Tour in Europa im Februar fortzusetzen“, sagte Dion. Gut für die Dion-Fans in Deutschland: Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Konzertdaten, wie die FKP Scorpio Konzertproduktionen mitteilten.

Zu Dions größten Hits gehören „My Heart Will Go On“, Because You Loved Me“ und „The Power Of Love“. Sie hat weltweit über 330 Millionen Tonträger verkauft. 1988 gewann Dion für die Schweiz den Eurovision Song Contest im irischen Dublin. Mit dem Titel „Ne partez pas sans moi“ gewann sie mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem Briten Scott Fitzgerald.(dw/AFP)

