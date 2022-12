Dresden: Polizei bestätigt Geiselnahme in Innenstadt

In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme, die sich in einem Einkaufszentrum abspielt. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Sprecher am Samstagvormittag. Details, etwa wie viele Menschen betroffen sind, könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.

In diesem Zusammenhang würden derzeit das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen. Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Foto: Jörg Schurig/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden: Polizei im Großeinsatz

Die Polizei bittet wegen der Geiselnahme, die Dresdner Innenstadt zu meiden. Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es auch zu Verkehrseinschränkungen, teilte die Polizei zudem auf Twitter mit. (dpa)

