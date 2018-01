Die Gemeinde ist für die Post kein Problembezirk

Ein Nutzer unseres Portals „Alarm38“ aus Lengede, stellt fest:

„Seit circa drei Monaten wird in unserem Zustellbezirk die Post (inklusive Zeitschriften und Paketen) nur mit erheblicher Verspätung bzw. nur ein Mal wöchentlich (nach Angabe der Zusteller) zugestellt.“

Die Antwort recherchierte Arne Grohmann

Bereits Ende Dezember hatte der anonyme Nutzer unseres Portals diesen „Aufreger“ aus der Gemeinde Lengede gemeldet. Dass neben der Post diverse Onlineanbieter und deren Lieferdienste mit dem Weihnachtsgeschäft teilweise erheblich überfordert waren, ist bekannt (und berichtet).

„Seit Beginn des Jahres sind keine Einschränkungen im Zustellservice in Lengede festzustellen.“ Jens-Uwe Hogardt, Pressestelle der Deutschen Post DHL Group in Hamburg

Aus der Gemeinde Lengede hatte es zunächst vorwiegend Beschwerden aus der Ortschaft Broistedt wegen mangelhafter Zustellung von Paketen, Päckchen, Zeitschriften oder Briefen gegeben. Zuletzt gab es vermehrt aus dem Kernort Lengede Meldungen, dass etwas schief läuft.

So schildert der Nutzer von Alarm 38: „Eine Bücherendung – bequem in den Briefkasten einzuwerfen – wurde nach Angaben des Sendungsverlaufs durch Amazon am 22.12. ’zugestellt’, ist bis heute aber nicht da. Mehrmalige Beschwerden bei der entsprechenden Ansprechstelle der Post wurden nicht oder nur lapidar beantwortet (’hoher Krankenstand‘ etc.). Ich meine, so kann man als Dienstleister mit Kunden nicht umgehen!“

Bürger in der Gemeinde Lengede spekulieren, ob es womöglich daran liegen könnte, dass die oft mäßig bezahlten Zusteller dem Zeitdruck nicht gewachsen seien. Deswegen würden diese angeblich gar nicht versuchen, die Lieferungen in einem Haushalt abzugeben. Die Post werde von der Tour direkt ins Abhollager für die Empfänger gebracht. Manche Zusteller nähmen sich nicht einmal die Zeit, auf einer Einwurfkarte zu notieren, dass die Lieferung an der Empfängeradresse nicht abgeben werden konnte und nun selbst abholt werden müsse.

Das sind Spekulationen, Belege haben die Bürger für diese Theorie nicht. Einige berichteten aber, dass es definitiv keine Abholkarte gegeben habe oder diese irgendwo, vom Winde verweht, in einem Gebüsch gefunden worden sei.

Die Post hatte auf bisherige Anfragen stets geantwortet, dass es in der Region keine generellen Probleme gäbe. Einzelfälle müssten überprüft werden. Dafür sei es aber nötig, dass die betroffenen Bürger konkret Adresse, Lieferung und das Datum nennen könnten, um Ursachenforschung betreiben zu können.

Zudem verweist die Post immer wieder darauf, dass sich diverse Zustelldienste auf dem Markt tummeln, der Fehler daher nicht bei der Post liegen müsse.

In unserer erneuten Anfrage wollten wir von der Post allgemein wissen, ob es in der jüngeren Vergangenheit generell Probleme im Zustellbereich Gemeinde Lengede gegeben habe – womöglich wegen krankheitsbedingter Ausfälle von Stammzustellern, nicht vollständig möglichen Vertretungen mit der Folge, dass verzögert oder nur noch an bestimmten Tagen während der Woche die Post zugestellt wird. Auch der mögliche Zeitdruck für die Zusteller wurde in der Anfrage thematisiert.

Die Post antwortete zunächst gar nicht. Auf erneute Nachfrage teilte dann Jens-Uwe Hogardt von der Pressestelle der Deutschen Post DHL Group in Hamburg mit: „Seit Beginn des Jahres sind keine Einschränkungen im Zustellservice in Lengede festzustellen. Ebenso in Vechelde oder Klein Ilsede haben wir keine Einschränkungen.“ Mehr nicht.

Auch die Verwaltung der Gemeinde Lengede hat sich mit dem Thema mangelhafte Zustellung bereits befasst. Den Bürgern bleibt derzeit fast nur, die Situation zu beobachten, objektiv zu bewerten und sich möglichst genaue Notizen zu machen, um konkret bei der Post – oder anderen zuständigen Zustelldiensten – nachfragen zu können, warum es (mal wieder) Probleme gab.