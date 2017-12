Polizei sucht geflüchteten Fahrer nach Unfall in Stederdorf

Zu einer Fahrerflucht bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Am Samstagabend kam es auf der Brahmsstraße in Stederdorf gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekannter Führer eines VW Golf gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda gefahren ist. „Nachdem der...