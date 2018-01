Zwei versuchte Einbrüche – Zeugen gesucht

Peine Nach zwei versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser ermittelt die Polizei Peine. Nach ihren Angaben versuchten im ersten Fall zwei bislang nicht ermittelte Täter am Dienstag um 3.05 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses am Eulenring in Peine aufzubrechen. Der Wohnungsinhaber, der sich im Gebäude aufhielt, wurde durch den Lärm geweckt. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt.

Es sei Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro entstanden. Die Personenbeschreibung: dunkel bekleidete Täter, einer der beiden soll schlank und etwa 1,80 Meter groß sein.

Zum zweiten Fall kam es laut Polizeibericht am Montag in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr am Rispenweg in Peine. Unbekannte brachen die Terrassentür des Wohnhauses auf, ließen dann aber aus noch unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung, erläutert die Polizeisprecherin. Der Schaden belaufe sich auf zirka 500 Euro.

Zeugen werden in beiden Fällen gesucht. Hinweise unter (0 51 71) 99 90.