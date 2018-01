Peine Die Strafkammer 1 des Landgerichts Hildesheim hat an diesem Mittwoch den Angeklagten im Prozess um den Mord an einer Prostituierten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie hält den 30 Jahre alten Mann aus Salzgitter für Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge für schuldig.

