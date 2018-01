Prostituiertenmord – lebenslang für 30-Jährigen aus Salzgitter

Prostituiertenmord vor dem Landgericht Hildesheim – die Strafkamme 1 hat den 30-Jährigen Angeklagten aus Salzgitter an diesem Mittwoch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Foto: Peter Steffen/dpa

Peine Das Landgericht Hildesheim hält den Mann für Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge für schuldig.

Im Prozess um den Mord an einer Prostituierten vor dem Landgericht Hildesheim ist an diesem Mittwoch das Urteil verkündet worden: Der 30 Jahre alte Angeklagte aus Salzgitter wurde von der Strafkammer 1 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Sie hält den Mann für schuldig, die 40 Jahre alte Frau am Abend des 4. November 2016 in ihrem Wohnwagen – ein sogenanntes Sexmobil oder Lovemobil – auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 494 bei Peine Hofschwicheldt getötet und ihre Tageseinnahmen sowie ein Handy gestohlen zu haben. Der Mann stritt bis zuletzt die Tat ab.

Zunächst hatte er in dem Prozess behauptet, die Prostituierte in dem Wohnwagen bei Peine nie getroffen zu haben, später erklärte er, sie habe ihn bedrängt und gekratzt. Unter den Fingernägeln des Opfers war DNA des 30-Jährigen gefunden worden.

Das Gericht folgt mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert.

Nach dem Verbrechen hatte die Polizei zunächst irrtümlich einen 45 Jahre alten Kunden der Frau verhaftet. Der Mann aus dem Raum Wolfenbüttel wurde im Juli nach sechsmonatiger Untersuchungshaft freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft entschuldigte sich damals für das Justiz-Irrtum. Erst in der Hauptverhandlung hatte ein Bekannter des neuen Angeklagten die Ermittler auf die neue Spur gebracht. Der Zeuge gab an, auf dem Parkplatz gewartet zu haben, als der 30-Jährige die Frau tötete. Aus Angst vor dem Täter habe er sich zunächst nicht bei der Polizei gemeldet.

Der Bruder der getöteten Ungarin lässt sich als Nebenkläger in dem Prozess von einem Rechtsanwalt vertreten. Dieser hatte ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe für den in Sachsen-Anhalt aufgewachsenen Deutschen gefordert. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft tötete der Mann aus Habgier.