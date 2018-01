Einbrecher scheitern an Fensterscheibe

Peine Unbekannte haben am Freitagmorgen versucht, in ein Geschäft in der Echternstraße einzubrechen. Gegen 2.50 Uhr schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich ein, schafften es aber nicht, in das Gebäudeinnere zu kommen. Aus noch unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem...