Peine Weil es Streit wegen der Zeche gab, hat ein unzufriedener Gast am frühen Sonntagmorgen in einer Kneipe an der Weberstraße in Hohenhameln den Gastwirt mit einem Glas beworfen. Das 44-jährige Opfer wurde laut Polizei nicht schwerer verletzt, denn das Glas hat dessen Kopf nur gestreift. Gegen den 51-jährigen angetrunkenen Beschuldigten fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

