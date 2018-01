Stefan Mross – ein Publikumsmagnet

Zum vierten Male in Folge gastierte die aus dem Fernsehen bekannte Show „Immer wieder sonntags“ in Peine. Und wie schon in den Vorjahren waren die Peiner Festsäle auch am Samstag fast ausverkauft. Woran liegt das? Die Antwort ist ganz einfach: Stefan Mross ist ein Publikumsmagnet. ...