Polizei fahndet nach Einbrechern

Nach zwei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch ermittelt die Polizei Peine. Nach ihren Angaben ereignete sich der erste Fall im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.10 Uhr. Unbekannte seien in ein Gebäude an der Fritz-Stegen-Allee in Peine eingedrungen. ...